El vicepresidente de Page que alerta del drama de la vivienda ingresa 3.755 € al mes en alquileres y tiene 5 casas

José Manuel Caballero, vicepresidente segundo de Castilla-La Mancha que lidera Emiliano García Page (PSOE), ha declarado 45.070 euros de ingresos por arrendamientos correspondientes a 2025, una media de 3.755,89 euros al mes.

La cifra figura en su declaración de bienes y rentas, en la que consigna cinco viviendas, un sexto inmueble de uso sin especificar y una parcela, todos al 100 %. El dirigente socialista ha alertado en reiteradas ocasiones de las dificultades para acceder a una vivienda.

La declaración se presentó el 19 de julio de 2026 y aparece publicada en el Diario Oficial de Castilla-La Mancha (DOCM). El documento no detalla qué inmuebles generan esas rentas ni si el importe es bruto o neto. Tampoco indica cuántas de esas propiedades están alquiladas.

Si los ingresos se repartieran entre los seis inmuebles edificados, la media hipotética sería de 627 euros mensuales por propiedad. Contando solo las cinco viviendas identificadas, ascendería a 753 euros.

Los alquileres no son la única fuente de su peculio. Caballero ha declarado 87.556 euros de ingresos íntegros procedentes de la Junta y 18.757 euros de las Cortes regionales, en el apartado de indemnizaciones.

A esas cantidades se suman 1.773,10 euros en intereses bancarios y un saldo medio de 113.000 euros en cuentas. Su cuota líquida del IRPF ha ascendido a 30.287,36 euros.

Caballero ingresó 153.156 euros en un solo año, más de 12.700 euros al mes de media.

Patrimonio inmobiliario

El inventario reúne propiedades en tres provincias. En Toledo figura un apartamento con garaje y trastero de 67 metros cuadrados, adquirido en 2009.

En Madrid declara un estudio de 34 metros cuadrados, comprado en 2011; un apartamento de 50, de 2013, y un inmueble de 103 metros cuadrados, adquirido en 2015, cuyo uso no especifica.

En Ciudad Real constan un piso de 114 metros cuadrados, de 2017, y un apartamento con garaje y trastero de 61, de 2023. A ello se añade una parcela de 1.001 metros cuadrados.

Entre 2009 y 2017, el vicepresidente ha realizado una compra cada dos años. Según sus propias observaciones, el piso de 2017 sustituyó a otro que poseía desde 1994, por lo que la secuencia no supone siempre un aumento neto de viviendas.

El apartado de deudas aparece en blanco, aunque Caballero precisa que el apartamento de Toledo y dos inmuebles de Madrid se financiaron con préstamo hipotecario. El dato describe la compra inicial, pero no acredita si esos préstamos siguen pendientes.

El apartado de vehículos también está vacío: el vicepresidente no declara ningún coche en propiedad.

Una estimación con los precios medios de oferta publicados por Idealista en septiembre de 2026 (6.458 euros por metro cuadrado en Madrid, 2.119 en Toledo y 1.764 en Ciudad Real) sitúa los seis inmuebles edificados en torno a 1,66 millones de euros.

El cálculo es orientativo y depende en buena medida del «inmueble» madrileño, que aportaría unos 665.000 euros si fuera residencial. La parcela y los saldos bancarios quedan fuera de esa cifra.

Trayectoria de Caballero

Las raíces de este patrimonio se remontan a hace más de dos décadas. En 2003, Caballero ya había declarado una participación en un terreno rústico de La Poblachuela, en Ciudad Real, vinculada a una permuta condicionada a la aprobación de un programa de actuación urbanizadora (PAU).

Aquella operación preveía entregarle una parcela de 1.001 metros cuadrados. En su declaración de 2010 precisó que la parcela procedía de la reparcelación de un terreno rústico. En 2026 consigna una parcela urbana de idéntica superficie, con fecha de adquisición de 1994.

La declaración de 2003 incluía, además, un 12,5 % de un apartamento de 56 metros cuadrados en Torrox (Málaga), comprado en 2002 y presente todavía en 2010.

Antiguo dirigente de las Juventudes Socialistas de España, Caballero ha desarrollado su carrera en el Congreso de los Diputados, las Cortes de Castilla-La Mancha y la Diputación Provincial de Ciudad Real, que llegó a presidir.

En ese recorrido, la vivienda ha ocupado un lugar destacado en su discurso. En 2012 reclamó inversión en vivienda social y en 2015, el mismo año en que adquirió el «inmueble» madrileño, habló del sufrimiento de quienes perdían su casa.

En 2025 volvió a referirse a los jóvenes que querían emanciparse y no tenían vivienda. Ese mismo ejercicio es el que recoge los 45.070,70 euros por arrendamientos.

Sus tres propiedades en Madrid, donde gobierna el Partido Popular, cuyo modelo de vivienda ha sido blanco frecuente de las críticas socialistas.

En septiembre de 2011, según recogió La Cerca, Caballero describió el impuesto sobre el patrimonio como «el impuesto que grava a los más ricos». Quince años después, su declaración consigna una cuota líquida de 1.092,78 euros por ese tributo.

El formulario de Caballero responde con precisión casi notarial a cuánto tiene y dónde. La otra pregunta, qué ha conseguido para quienes todavía buscan las llaves de su primera casa, no tiene casilla en la declaración de bienes.