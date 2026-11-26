El PP de Alberto Núñez Feijóo ha incluido en su programa electoral para las elecciones generales del domingo múltiples iniciativas en favor de la familia, fomentando sus valores, y aquí se enmarca la promoción del «acogimiento familiar» de menores, estableciendo incentivos para ello.

Esta es una de las ocho medidas, de las 249 en total contempladas en el programa, que el partido de Feijóo incluyó como secretas para generar expectación, con la idea de ir revelándolas a lo largo de esta campaña. Una de ellas, la número 167, hace referencia, según ha podido saber OKDIARIO, a la apuesta de los populares por «transformar el modelo de adopción y acogimiento familiar».

«Queremos reducir el número de niños que crecen en instituciones: todos merecen un hogar con afecto, seguridad y estabilidad. Priorizaremos el acogimiento familiar», señalan.

Asimismo, si Feijóo llega a la Moncloa tras el 29-N, su gobierno impulsará con las comunidades autónomas la agilización de todos los trámites para promover el acogimiento y la adopción, así como «reforzar el acompañamiento y los apoyos económicos, psicológicos y laborales, con especial atención a los menores con discapacidad o necesidades complejas»

En este contexto, el PP plantea incentivos como permitir que sean incluidos los menores acogidos en la declaración conjunta del IRPF. También se comprometen a «extender a los acogimientos temporales y de urgencia el cómputo de los menores para el reconocimiento de la condición de familia numerosa mientras dure el acogimiento».

Esta medida se une a otras de especial relevancia que el PP dirige a las familias en su programa electoral. Por ejemplo, una deducción familiar única y abonada cada mes, escuela infantil gratuita de 0 a 3 años o ayudas a la compra de vivienda para menores de 40 años, entre otras propuestas.

El programa electoral del PP, titulado La Reconstrucción Nacional y presentado por el propio Feijóo el pasado 10 de noviembre, reúne 249 medidas ordenadas en cuatro bloques. En su caso, la familia ocupa un apartado propio dentro del bloque «Recuperar la ambición y la autoestima», bajo un objetivo explícito: que España sea «el mejor país de Europa para formar una familia». A ese capítulo se suman propuestas fiscales, de vivienda y de dependencia repartidas por el resto del documento.

En concreto, los populares abogan por la refundición de todas las deducciones familiares del IRPF en una sola. Sería reembolsable, se tramitaría una única vez y se cobraría cada mes. El PP la extendería también a las familias que no tienen cuota suficiente.

Otro de los grandes compromisos de Feijóo es la gratuidad de la etapa educativa de 0 a 3 años. El Estado financiará la mitad del coste de cada plaza, pública o concertada, y las comunidades autónomas, la otra mitad. Al terminar la legislatura, la escuela infantil sería gratuita para todas las familias que la soliciten.

En cuanto a la pobreza infantil, el PP se fija el propósito de reducirla «drásticamente», reforzando las ayudas a familias vulnerables, el apoyo educativo y la protección de menores en riesgo.

El capítulo de vivienda, donde sobresale la construcción de un millón de casas, incluye varias medidas dirigidas a jóvenes y familias. Aquí destaca la bajada del IVA del 10% al 4% en la primera vivienda para menores de 40 años, con posibilidad de pagarlo fraccionado al ritmo de la hipoteca. Para la vivienda usada, el PP acordaría con las comunidades un Impuesto de Transmisiones Patrimoniales reducido.

Menores y redes

El apartado sobre la familia se cierra con una medida del ámbito digital: ningún menor de 14 años podrá tener cuenta en redes sociales y hasta los 16 necesitaría autorización de sus padres. Los controles parentales y la verificación de edad serán obligatorios, y las plataformas que incumplan se enfrentarán a sanciones proporcionales a su facturación. El texto también recoge límites al scroll infinito, descanso digital nocturno y la prohibición del acceso de menores a contenidos para adultos y apuestas.