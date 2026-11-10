Feijóo unificará los subsidios por desempleo en uno solo y lo retirará a quien rechace una oferta de trabajo sin justificación

El líder del PP y candidato a la Presidencia del Gobierno en las elecciones generales del próximo 29 de noviembre, Alberto Núñez Feijóo, ha prometido este martes un Plan contra el absentismo laboral «fraudulento» y la creación de una Renta de Activación que «reúna el ingreso mínimo vital y los diferentes subsidios en un solo camino hacia el empleo».

Este anuncio lo ha realizado en el marco de la presentación de su programa electoral, denominado La Reconstrucción Nacional, apelando a «reparar el Estado, regenerar la democracia, reunir a la nación y recuperar la ambición y la autoestima». Un acto celebrado en el Espacio Torrelara en Madrid, donde han acudido no sólo cargos del partido, sino también representantes de la sociedad civil y del mundo empresarial que han sido escuchados por el PP para la confección de dicho programa.

El líder del PP ha prometido implantar esta Renta de Activación «en colaboración con las comunidades» y ha afirmado que «será compatible con el trabajo desde el primer día». «De tal modo que aceptar un empleo siempre mejore la situación familiar», ha expuesto.

Junto a ello, ha explicado que «cada beneficiario firmará un acuerdo de formación y búsqueda de empleo, con seguimiento verificable».

En este contexto, ha advertido de que «rechazar empleos adecuados, de forma reiterada y sin causa justificada supondrá la pérdida graduada de las ayudas. Trabajar tiene que compensar más que no hacerlo», ha subrayado.

«Nos enfrentamos a problemas de tal gravedad que España no puede permitirse cuatro años como estos últimos», ha enfatizado en alusión a los sucesivos mandatos de Pedro Sánchez. «No hay nada en la España de 2026 que funcione mejor que la de 2018», ha recalcado también Feijóo.

Ante ello, el jefe de la oposición ha presentado este programa, de 82 páginas y 249 medidas, para «gobernar con prioridades claras», ha asegurado. Así, ha abogado por una «reconstrucción nacional» desde la «unidad». «Quiero convocar a los españoles a una tarea colectiva, a la reconstrucción nacional. Y, además, quiero que lo hagamos juntos», ha incidido.

«Reconstruir no significa volver atrás, ni sustituir unas imposiciones por otras. No voy a hacer un sanchismo de derechas», ha prometido.

«El primer decreto que firmaré será el del fin del muro. No se puede convertir cada diferencia en un muro. No hay que renegar de la pluralidad que nos enriquece», ha sostenido Feijóo.

Previamente, la vicesecretaria general de Coordinación Sectorial, Alma Ezcurra, ha explicado que este programa -que se ha encargado de pilotar- se resume en cuatro valores, que también encarna el propio Feijóo: «Verdad, confianza y autoestima».

A estos tres principios, el líder del PP ha añadido la palabra «respeto», pidiendo un minuto de silencio para las víctimas de Urda y del siniestro de este martes en Asturias, y recordando la figura de Pablo Vázquez, fallecido ex presidente de la Fundación Reformismo21, el laboratorio de ideas impulsado por Feijóo al servicio de Génova.

También Ezcurra ha tenido palabras de homenaje a Vázquez por su dedicación a este programa, que «no tiene unicornios», sino que dice «la verdad». «Es un programa coral en los tiempos en que abundan las sectas populistas», ha añadido la vicesecretaria, agradeciendo la colaboración de multitud de personas y colectivos. También de la ex ministra Fátima Báñez, ex consejera de la fundación Refomismo21 fallecida en el accidente de Urda.

«Una democracia no resiste que sus ciudadanos lleguen a la conclusión de que el Estado no es justo. Esto no va de derogar del sanchismo, hay que arrojar luz en los ángulos ciegos. Vamos a impedir que lo que ha pasado en estos ocho años en España jamás vuelva a suceder», ha declarado Ezcurra, número cuatro de la lista del PP por Madrid al Congreso de los Diputados.