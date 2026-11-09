Feijóo se compromete en Mallorca a pedir la activación permanente de Frontex en la ruta migratoria de Baleares

El candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo, se ha comprometido a solicitar la activación permanente de la Agencia Europea de la Guardia de Fronteras y Costas (Frontex) en la ruta migratoria entre Argelia y Baleares.

Es uno de los compromisos que ha adquirido durante el acto de precampaña electoral que ha protagonizado la tarde de este lunes en Palma, que ha centrado en cuestiones como la migración, la seguridad y la vivienda.

En materia migratoria, el líder de los ‘populares’ ha abogado por recuperar el control de la inmigración y de las fronteras con un plan específico para proteger la frontera marítima de Baleares.

También a perseguir a las mafias, a reforzar los controles, a aplicar el Reglamento de Retornos y a solicitar a la Unión Europea (UE) la activación permanente de Frontex en la ruta migratoria entre Argelia y Baleares.

«La situación es insostenible para los vecinos, para los servicios públicos y para las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado», ha sostenido Feijóo. El Gobierno, a su parecer, ha convertido la gestión migratoria «en una acumulación de centros de acogida y carpas en lugar de solucionar el problema».

Estas medidas van todas en el primer capítulo de los tres que ha anunciado que se harán realidad en Baleares si es presidente del Gobierno: orden, seguridad y vivienda.

En materia de seguridad ha asegurado que «si el delincuente es extranjero, se le expulsará».

«Sé lo que tenemos que hacer, las prioridades que tenemos por delante y conozco, por tanto, los problemas de nuestro país. Y también tengo claro lo que merece Baleares».

Feijóo, para solucionar «la mayor crisis de vivienda de la historia del país», se ha marcado como objetivo construir un millón de viviendas «para que los jóvenes puedan comprarlas».

El candidato a la presidencia del Gobierno ha dicho que se fijará en las políticas en materia de vivienda impulsadas por el Govern de Marga Prohens y por algunos alcaldes de Baleares. La líder autonómica, ha dicho, «es la que mejor ha hecho los deberes en vivienda» porque el archipiélago «es donde se pagan menos impuestos».

«Y te voy a acompañar, Marga. Vamos a rebajar un 60% el IVA a los jóvenes que compren su primera vivienda y a modificar el IRPF en los primeros cuatro años del primer trabajo de un joven», se ha comprometido.

También ha planteado completar los avales para la adquisición de la primera vivienda y la rebaja de impuestos para los menores de 40 años. «Vamos a construir una nueva generación de propietarios», ha afirmado.

Asimismo, ha asegurado que una de las primeras normas que aprobará en el caso de liderar el nuevo Ejecutivo será la ley contra la ocupación ilegal que la presidenta del Congreso, Francina Armengol, «tuvo bloqueada durante años».

También ha prometido «desbloquear» los proyectos de Son Busquets (Palma) y Can Escandell (Eivissa), que serán «sí o sí para los residentes».

De manera menos concreta, y como ya mencionó durante su anterior visita a Palma, ha hablado de «mejorar y blindar» el Régimen Especial de Baleares (REB), de «mejorar la coordinación en los aeropuertos» y de impulsar un sistema de financiación «justo y pensado para mejorar los servicios públicos».

En el acto, celebrado en uno de los salones del Pueblo Español de Palma, con capacidad para cerca de 2.000 personas, también han participado la presidenta del PP de Baleares, Marga Prohens, el presidente del Consell de Mallorca, LLorenç Galmés y el alcalde de Palma, Jaime Martínez.