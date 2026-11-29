El Partido Popular ha consolidado este domingo, 29 de noviembre de 2026, el único diputado que Ceuta elige para el Congreso. Con el 90,22% escrutado, la formación que preside en la ciudad Juan Jesús Vivas ha obtenido el 45,27% de los votos, 8,4 puntos más que el PSOE, que se ha quedado en el 36,87%.

Según los resultados del Ministerio del Interior, los populares han sumado 18.717 votos, 3.475 más que los socialistas, que han reunido 15.242. Vox ha quedado como tercera fuerza, con 6.338 papeletas y el 15,33%.

En comparación con las elecciones generales de 2023, el PP ha ganado 6,51 puntos porcentuales y el PSOE, 2,87. Vox, en cambio, ha perdido 7,93 puntos.

El reparto no ha variado. La circunscripción tiene un total a repartir de un solo diputado y ese escaño vuelve a ser popular, como lo fue hace tres años.

Resultados en Ceuta

El recuento no ha sido lineal. Con el 60,12% escrutado, la ventaja del PP sobre el PSOE era de 8,84 puntos. Al llegar al 66,72%, se había estrechado hasta 6,15 puntos, con apenas 1.865 votos de diferencia. Con el 90,22% de las mesas contabilizadas, la distancia ha vuelto a ensancharse hasta los 3.475 votos y los 8,4 puntos.

El PP ya ha superado ampliamente los 12.918 votos que obtuvo en 2023, cuando logró el 38,76%. El PSOE también ha mejorado los 11.332 sufragios que consiguió entonces, equivalentes al 34%.

El crecimiento de los dos grandes partidos ha coincidido con una bajada ligera de Vox. La formación había obtenido en 2023 un total de 7.752 votos y el 23,26%, casi ocho puntos más que en el recuento actual.

Entre PP y PSOE concentran el 82,14% de los votos válidos a candidaturas, frente al 72,76% que sumaron en los anteriores comicios generales. El bipartidismo ha recuperado así terreno en la ciudad autónoma.

El resto de candidaturas ha tenido un respaldo residual. SALF ha obtenido 275 votos, el 0,66%. Podemos bajo las siglas Paz, Casa y Trabajo ha logrado 196, el 0,47%, y Frente Obrero, 150, el 0,36%, lo que supone una subida de 0,21 puntos. Sumar, que en 2023 reunió 821 votos y el 2,46%, no ha concurrido en esta ocasión en Ceuta.

La participación en Ceuta ha alcanzado el 74,23% en las mesas escrutadas: han votado 41.693 de 56.164 electores. En 2023 fue del 53,18%, con 33.674 votantes sobre un censo de 63.310. Al tratarse de un dato provisional, la comparación definitiva deberá esperar al cierre del recuento. Los votos en blanco han sumado 421, el 1,01% de los válidos, y los nulos, 354, el 0,84 % del total.

Trayectoria de Vivas

El resultado refuerza la posición de Juan Jesús Vivas, que preside la Ciudad Autónoma de Ceuta desde el 6 de febrero de 2001 y el Partido Popular de Ceuta desde el 25 de mayo de 2009.

Nacido en Ceuta el 27 de febrero de 1953, Vivas es licenciado en Económicas por la Universidad de Málaga y funcionario de carrera del Ayuntamiento de Ceuta. Debutó en política en 1999, cuando fue elegido diputado en la Asamblea por el PP.

Su llegada a la presidencia se produjo mediante una moción de censura contra Antonio Sampietro, firmada por PP, PSOE, Partido Democrático y Social de Ceuta y tránsfugas del GIL.

En las municipales de 2003, el PP obtuvo con él por primera vez la mayoría absoluta en Ceuta, al lograr «diecinueve de los veinticinco escaños». En 2007 repitió esa representación con el 65,18% de los votos.

El mapa político local se ha fragmentado desde entonces. En 2019, el PP ganó con nueve escaños, frente a los siete del PSOE y los seis de Vox. En 2023, Vivas revalidó su posición con otros nueve.

Su gestión ha tenido también reconocimiento fuera de la ciudad. En 2010, un estudio de Mercociudad del Instituto de Investigación y Análisis lo situó como «el alcalde mejor valorado de España», por delante de Teófila Martínez e Iñaki Azkuna.

Falta por escrutar el 9,78% de las mesas, pero la tendencia apunta a que el escaño no cambiará de manos. Quince años después de aquel titular, el verbo arrasar ha vuelto a encontrar acomodo en Ceuta. Y en una circunscripción que reparte un solo diputado, no hay premio para el segundo: el PSOE ha crecido casi tres puntos y, aun así, se queda sin representación.