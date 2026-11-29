El PP de Alberto Núñez Feijóo ha extendido su victoria en las elecciones generales de este domingo por la mayoría de provincias españolas. El PSOE de Pedro Sánchez sólo fue primera fuerza en las cuatro circunscripciones de Cataluña —pese a retroceder en todas ellas en porcentaje de voto—, en dos de las tres provincias del País Vasco (en Guipúzcoa se impusieron los proetarras de Bildu), Navarra, Cáceres, Las Palmas (Canarias) y Melilla.

En el resto del país, el mapa volvió a teñirse de azul este 29 de noviembre, es decir, el PP ganó en 41 de las 52 circunscripciones, frente a diez donde lo hizo el PSOE (Barcelona, Gerona, Lérida, Tarragona, Vizcaya, Álava, Navarra, Cárceres, Las Palmas y Melilla), mismo número que en las elecciones generales de julio de 2023, aunque con algunos cambios. Esta vez, el PSOE dejó de ser el más votado en Badajoz y Sevilla, y pasó de segunda fuerza a primera en Vizcaya, desbancando al PNV.

En las generales de este domingo, al 95% escrutado, el PP ha sido ganador con 134 escaños, tres menos que en 2023, y un 32,54% de los votos. Mientras que el PSOE ha obtenido 115 escaños, seis menos, con un 28,88% de respaldo. Vox, por su parte, ha conseguido 51 diputados, 19 más que en 2023, con un 16%. La suma de PP, Vox y UPN (2 escaños) alcanza los 187, once por encima de la mayoría absoluta.

En las elecciones de 2023, el partido de Feijóo también fue vencedor en las urnas con 137 escaños y el 33,1% de los votos, pero Pedro Sánchez resistió con 121 diputados y el 31,7%, y acabó gobernando gracias a sus socios y el apoyo clave de Junts.

Los españoles estaban llamados este domingo a elegir a 350 escaños del Congreso, provincia a provincia. La ley garantiza a cada provincia un mínimo de dos diputados, y uno a Ceuta y otro a Melilla. Los 248 escaños restantes se reparten según la población de cada provincia.

Por eso, las provincias más pobladas eligen muchos más diputados. Para el 29N, el real decreto de convocatoria asignó 38 diputados a Madrid, 32 a Barcelona, 16 a Valencia y 12 a Sevilla y Alicante. En el otro extremo, Soria eligió 2, y Teruel, Zamora, Ávila, Cuenca, Guadalajara, Huesca, Palencia y Segovia, 3 cada una.

La novedad de estas elecciones estaba en dos provincias. Madrid pasó de 37 a 38 diputados y Cádiz de 9 a 8. El motivo: el crecimiento de Madrid le otorgó un escaño más, que salió de Cádiz, cuya población creció menos en proporción. Las otras 50 circunscripciones eligieron los mismos diputados que en 2023.