Las elecciones generales del 29 de noviembre de 2026 han dejado un nuevo reparto provisional de escaños en Cataluña. Los ciudadanos de las cuatro provincias catalanas han elegido a sus representantes en el Congreso de los Diputados y el Senado.

Cataluña cuenta con 48 diputados en la Cámara Baja. Barcelona elige 32 representantes, Girona y Tarragona cuentan con seis cada una y Lleida dispone de cuatro escaños.

Resultados de las elecciones generales del 29-N en Cataluña



Cómo votó Cataluña en las elecciones generales de 2023

En las anteriores elecciones generales, celebradas el 23 de julio de 2023, el PSC fue la fuerza más votada en Cataluña, con el 34,49% de los sufragios y 19 diputados.

Sumar, ERC y Junts consiguieron siete escaños cada uno. El PP obtuvo seis representantes y Vox logró dos diputados.

Resultados de las elecciones al Senado en Cataluña

Cataluña elige directamente a 16 senadores, cuatro por cada una de sus cuatro provincias: Barcelona, Girona, Lleida y Tarragona.

En las elecciones generales de 2023, el PSC consiguió 12 representantes en la Cámara Alta, ERC obtuvo tres y Junts logró uno.

Los resultados del Senado del 29-N deben consultarse de forma independiente a los del Congreso. No se incluyen cifras de votos ni candidatos elegidos en 2026 porque no he podido verificar un desglose actualizado y completo de esta cámara.

Cuántos diputados y senadores elige Cataluña

La representación catalana en las Cortes Generales se distribuye de la siguiente manera:

Barcelona: 32 diputados y cuatro senadores.

Girona: seis diputados y cuatro senadores.

Lleida: cuatro diputados y cuatro senadores.

Tarragona: seis diputados y cuatro senadores.

En total, Cataluña elige 48 diputados y 16 senadores directamente en las urnas. A estos últimos se suman los ocho senadores que designa el Parlament de Catalunya.