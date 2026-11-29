El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, visiblemente emocionado, ha evitado dimitir; se ha dirigido a la «España progresista que siente tristeza y miedo» tras la victoria del PP y Vox y les ha pedido que «resista» y «no se rinda», a la vez que les ha anunciado: «No vamos a dejarles pasar ni una». Así se ha expresado el dirigente socialista en la sede nacional del partido en la madrileña calle de Ferraz después de la derrota electoral de este domingo, 29 de noviembre.

«Reconocemos la gran participación, que dice mucho del país que somos, profundamente democrático, y reconocemos la victoria del PP. Y por eso hace unos minutos he llamado a su líder para felicitarle y desearle aciertos», ha indicado. «Confiamos en nuestras instituciones y en sus trabajadores y por eso reconocemos y aceptamos el resultado de las elecciones sin sospechas, sin matices y sin ninguna teoría de la conspiración», ha recalcado.

«Evidentemente el resultado obtenido no es el que deseábamos para nuestro partido y muy especialmente para nuestro país», ha añadido. A su vez, ha puesto en valor su trabajo los días previos a los comicios: «Hemos hecho una gran campaña, pero lamentablemente no hemos logrado los objetivos».

Aun así, ha puntualizado que «si la derecha y la ultraderecha forman gobierno, el PSOE liderará la oposición». E hizo dos promesas. Por un lado, ejercer ese papel «con la altura de Estado y con la lealtad institucional», que, en opinión de Sánchez, no han tenido durante sus legislaturas: «Porque antes que ser socialistas somos demócratas y somos españoles». Por otro lado, ha prometido que no van «a dejarles pasar ni una». «Vamos a utilizar todas las herramientas que nos brinda la Constitución Española para defender los avances que tanto nos ha costado conquistar», ha recalcado.

«Este final, un nuevo principio»

«Nuestra responsabilidad con España no nació el día que llegamos al gobierno ni, por supuesto, va a terminar el día en el que no estemos. El Partido Socialista lleva casi 150 años siendo el faro del progreso de España y jamás va a abdicar de esa responsabilidad», ha manifestado el presidente del Gobierno.

«Sé que esta es una noche triste», ha añadido, para añadir que cree que «mucha gente se irá a la cama con la angustia de no saber si mañana tendrá las mismas certezas, las mismas seguridades, la misma ayuda, los mismos derechos que tenía ayer».

Sánchez ha querido transmitir su «esperanza»: «Combatiremos la oscuridad con ella y volveremos a gobernar antes de lo que creen». Y ha concluido sin dimitir y con una frase que vaticina que seguirá al frente del PSOE: «Este final será también un nuevo principio».