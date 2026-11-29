José Félix Tezanos es otro de los grandes derrotados de la noche electoral. Militante del PSOE desde 1973, su labor como presidente del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) llegará a su fin tras los resultados del 29-N, tal y como prometió el ganador en las urnas, el Partido Popular (PP), hace unos días. Tezanos, amigo de Pedro Sánchez, quien le colocó al frente del organismo público, ha fracasado estrepitosamente en sus vaticinios, que daban al PSOE como claro vencedor, y el partido de la oposición le relevará en su cargo tras su incontestable triunfo en las urnas.

El jefe del CIS, que dejará de serlo, otorgó en el último barómetro una horquilla de 98 a 104 escaños para el PP, a apenas unos días de las elecciones generales. Los ciudadanos han retratado una nueva mentira de Tezanos y conceden al Partido Popular 134 escaños, 36 diputados más de los que vaticinó el Centro de Investigaciones Sociológicas en su barómetro de noviembre.

«Es uno de los despidos que más ganas tenemos de firmar». Así reaccionó el Partido Popular al último barómetro del CIS, correspondiente a noviembre. Tezanos, como ya había hecho en las encuestas anteriores, no sólo dio como ganador holgado de su encuesta al PSOE, en este caso casi 10 puntos por encima del PP, sino que no dio opción a la mayoría de los populares con Vox que finalmente gobernará en España, tumbando al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El PP adelantó que, si Feijóo llegaba al Gobierno, el barómetro de noviembre sería «el último» de Tezanos, por lo que, a sus 80 años, el doctor y catedrático en sociología, socialista confeso y militante, se verá obligado a acabar con sus funciones de presidente y cocinero del CIS.

Tomando como referencia el último barómetro, el CIS avanzó un 34,4% de los votos al PSOE, dejando al PP con apenas un 24,7, en una horquilla entre los 99 y los 105 escaños, y a Vox con un 15,6%. Para que la receta fuera completa, tanto Frente Amplio, con un 5,7%, como Podemos, en compañía de ERC, con un 2,7%, colaboraban para que la mayoría de izquierdas fuera superior a la de derechas.

Tezanos dejó en noviembre, a escasos días de las elecciones a PP y Vox, como había hecho en anteriores barómetros, con un porcentaje insuficiente para gobernar, en este caso del 40,3%. Los resultados electorales oficiales, como ya vaticinaba el resto de encuestas, se encargan de desmentir categóricamente a un CIS que nadie toma ya en serio.

Los fracasos de Tezanos

El CIS es un instituto público que, desde la llegada de José Félix Tezanos a su dirección, ha perdido todo reconocimiento y prestigio entre los profesionales de los estudios de opinión. Afiliado al PSOE desde 1973, Tezanos abandonó en 2018 la Ejecutiva Federal de la formación para presidir el Centro de Investigaciones Sociológicas, en un encargo directo de Pedro Sánchez. Así, se convirtió en el primer dirigente de un partido al frente del CIS en casi medio siglo de democracia.

Los resultados que han arrojado las urnas en los últimos años revelan, tras el análisis de los expertos, que las estimaciones de voto del conjunto de las fuerzas de la izquierda, entre las que se encuentran PSOE, Sumar y Podemos, han sido cinco puntos superiores a lo que finalmente ha sucedido.

Entre los fracasos más sonados del CIS, a los que ahora se suma la caída de Pedro Sánchez, se encuentran las últimas elecciones gallegas, donde Tezanos quitó un total de 5 puntos al Partido Popular de Alfonso Rueda, cuatro de ellos para dárselos al PSOE de José Ramón Gómez Besteiro. Sin embargo, los populares lograron su quinta mayoría absoluta. En las elecciones andaluzas de 2018, el CIS no supo o quiso detectar la primera irrupción de Vox en un Parlamento autonómico, y en las de la Comunidad de Madrid, en 2021, en lugar de la arrolladora victoria de Isabel Díaz Ayuso, Tezanos pronosticó un empate entre la izquierda y la derecha.