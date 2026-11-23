Tan solo 11 días después de agitar la campaña con el barómetro electoral especial, el socialista José Félix Tezanos vuelve a conceder una victoria holgada a Pedro Sánchez en el barómetro de noviembre del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), el último previo a las elecciones generales del 29 de noviembre. El PSOE, según el CIS, logra una ventaja de 9,7 puntos sobre el PP de Alberto Núñez Feijóo, con Vox como tercera fuerza y sin que la derecha logre la mayoría absoluta necesaria para gobernar.

Coincidiendo con el último día en el que la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG) permite la publicación, difusión y reproducción de sondeos electorales antes del 29-N, el CIS lanza al PSOE hasta el 34,4% los votos de cara a los inminentes comicios. Ni el K.O. de Alberto Núñez Feijóo a Sánchez en el debate cara a cara, reconocido incluso por referentes de la izquierda, ha frenado el empeño de Tezanos de conceder un triunfo sobrado al candidato socialista.

Si el PSOE, que pierde en la práctica totalidad de las encuestas con el PP, tiene el 34,4% en el último CIS de Tezanos, los populares se quedan casi 10 puntos por debajo, con un porcentaje del 24,7, eso sí, superior al 22% del barómetro de octubre. Según Tezanos, los populares no tendrían opción de competir con Sánchez en las elecciones generales, aunque suben más de dos puntos, en detrimento de Vox.

La formación que preside Santiago Abascal aparece de nuevo como tercera fuerza, aunque alejados del PP y con un porcentaje del 15,6, sobre el 17,1% de octubre. Vox contaría con un incremento sustancial sobre las elecciones generales de 2023, donde su partido no pudo alcanzar el 12’5%, pero no lograría los votos que le dan otras encuestas y, por supuesto, no lograría sumar mayoría absoluta junto al PP en la cocina de José Félix Tezanos, militante socialista desde los años 70, quedándose ambos partidos con un 40,3%.

Las dos formaciones de extrema izquierda, Frente Amplio y Podemos, logran unos resultados de 5,7% y 2,7% en el último barómetro antes de las elecciones generales. Cabe recordar que los últimos datos que obtuvieron ambas formaciones, con Ada Colau e Irene Montero a la cabeza, fueron del 6,1% y el 3,1%, respectivamente, ambas referentes al barómetro de octubre.

Resultados del barómetro electoral

El pasado 11 de noviembre, el Centro de Investigaciones Sociológicas publicó los resultados de un barómetro especial para las elecciones generales. Tezanos, en este CIS, concedió el triunfo a Pedro Sánchez con un máximo de 143 escaños y ocho puntos de diferencia sobre el PP de Alberto Núñez Feijóo, pese a la crisis de vivienda o al accidente ferroviario de Urda, que se cobró la vida de 69 personas.

Vox también salió como tercera fuerza en el CIS, aunque su suma con el PP no sería suficiente, siempre según Tezanos, para lograr una mayoría absoluta que permita a la derecha gobernar en España tras el 29-N, algo que sucede también en este barómetro de noviembre. Cabe destacar que la mayoría necesaria en el Congreso de los Diputados se logra con 176 diputados, uno más del 50% correspondiente a los 350 que componen la Cámara.

En la estimación de escaños de Tezanos, el PSOE de Sánchez aparece claramente en primera posición y el CIS les otorga una horquilla de 134 a 143 escaños en las elecciones del 29-N. Muy lejos aparece el PP, que, pese a ganar la mayoría de las encuestas, queda entre 98 y 106 escaños en el CIS, a una distancia de entre 28 y 45 diputados de los socialistas, al comparar los extremos de las horquillas. Vox aparece en un tramo entre 57 y 65 escaños, que no le darían en ningún caso para sumar con un PP al que se acercaría mucho en las urnas con los datos del CIS. Por su parte, Podemos, junto con ERC aparecería en una horquilla de 10-14 escaños y Frente Amplio justo por detrás, con 7-11.

El sesgo del CIS

El CIS es un instituto público que, desde la llegada de José Félix Tezanos a su dirección, ha perdido todo reconocimiento y prestigio entre los profesionales de los estudios de opinión. Afiliado al PSOE desde 1973, Tezanos abandonó en 2018 la Ejecutiva Federal de la formación para presidir el Centro de Investigaciones Sociológicas, en un encargo directo de Pedro Sánchez. Así, se convirtió en el primer dirigente de un partido al frente del CIS en casi medio siglo de democracia.

Los resultados que han arrojado las urnas en los últimos años revelan, tras el análisis de los expertos, que las estimaciones de voto del conjunto de las fuerzas de la izquierda, entre las que se encuentran PSOE, Sumar y Podemos, han sido cinco puntos superiores a lo que finalmente ha sucedido.