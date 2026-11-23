La Junta Electoral de Zona (JEZ) ha acordado abrir un expediente sancionador al alcalde de Alcoy y cabeza de lista del PSOE por la provincia de Alicante para las elecciones generales de este próximo domingo, 29 de noviembre, Toni Francés, por utilizar un perfil institucional del Ayuntamiento de Alcoy para la difusión, en periodo electoral, de un vídeo protagonizado por él mismo. El Ayuntamiento de Alcoy es el más importante gobernado por el PSOE en toda la provincia de Alicante.

En concreto, la Junta Electoral de Zona de Alcoy ha emitido la citada resolución en respuesta a una denuncia previa presentada por el Partido Popular. Lo que había debunciado el PP era la supuesta vulneración, con la publicación de esos vídeos de autobombo, del artículo 50 de la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG).

Esa ley advierte que desde la convocatoria oficial de las elecciones y hasta la celebración de las mismas «queda prohibido cualquier acto organizado o financiado, directa o indirectamente, por los poderes públicos que contenga alusiones a las realizaciones o a los logros obtenidos, o que utilice imágenes o expresiones coincidentes o similares a las expresadas en sus propias campañas por alguna de las entidades políticas concurrentes a las elecciones».

Tras la correspondiente deliberación, la JEZ decidió que «las conductas descritas constituyen una vulneración del citado precepto, al considerar acreditada la utilización» por parte del citado Toni Francés «del perfil institucional de Instagram del Ayuntamiento de Alcoy, para realizar alusiones a las realizaciones o logros conseguidos».

Tras todo ello, la JEZ acordó requerir al Ayuntamiento de Alcoy para que procediera a la retirada inmediata de las referidas publicaciones. Y procedió, a su vez, a la incoación de un expediente sancionador contra el alcalde de Alcoy y cabeza de lista del PSOE en la provincia de Alicante, Toni Francés.

La denuncia presentada por el PP hace referencia, entre otras cuestiones, según ha podido saber OKDIARIO, a una publicación relacionada con un vídeo del Ayuntamiento de Alcoy en sus redes sociales. En esa publicación aparece el citado Toni Francés. Y se dice que «el alcalde, Toni Francés, destaca la importancia de continuar reforzando la capacidad de la ciudad para generar oportunidades, atraer actividad e impulsar la colaboración con los municipios del entorno».

La campaña electoral del PSOE en la Comunidad Valenciana está enlazando un escándalo tras otro. El pasado viernes, la secretaria general de los socialistas valencianos, la también ministra Diana Morant, aseguró en un mitin celebrado en Onteniente (Valencia) que se quedó con ganas de que Sánchez le diera «cuatro bofetadas bien pegadas» al líder del PP y candidato a la presidencia del Gobierno, Alberto Núñez Feijóo. Y, en ese mismo acto, calificó de «energúmeno» al propio Feijóo, tal como adelantó este domingo OKDIARIO.

Toni Francés, tal como publicó OKDIARIO, es alcalde de Alcoy desde hace 15 años. Y ha sido, también, el primer afín a la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, que tuvo que ceder la cabeza de lista para los comicios de 2027. Su relevo al frente de la lista del PSOE de Alcoy en las elecciones del 23 de mayo próximo será la hasta ahora segunda teniente de alcalde, Lorena Zamorano.