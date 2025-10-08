El alcalde del PSOE en Alcoy (Alicante) como Diana Morant: «Hablamos catalán, la variante del catalán»

Toni Francés, alcalde socialista del municipio alicantino de Alcoy, ha seguido los pasos de la ministra y secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, en lo referente al valenciano y al catalán. Diana Morant había sostenido que «todos nos tenemos que ver incluidos cuando se habla catalán». Y que la denominación valenciano/catalán «es la correcta». En el Pleno del Ayuntamiento de Alcoy de este 3 de octubre, Toni Francés ha ido un paso más allá al afirmar «con toda solemnidad», según el mismo aseguró, que: «En Alcoy, hablamos catalán. La variante del catalán», como se puede ver en vídeo que ilustra esta información.

Toni Francés efectuó esa afirmación sin referirse ni una sola vez al valenciano. La cuestión es de suma gravedad, porque el independentismo catalán es el que sitúa al valenciano como una variante del catalán. Y no como una lengua propia. Para ese independentismo, la ensoñación de los países catalanes se compone de un territorio, en el que sitúan a la Comunidad Valenciana como país valenciano. Y una sola lengua, que para ellos es el catalán. Lo demás, incluido el valenciano, son para ese independentismo catalán variantes dialectales.

Lo que ocurrió en el Pleno de Alcoy, es que el portavoz de Vox, David Andrés Abad, se dirigió al alcalde para manifestarle que: «En estas últimas semanas, el ministro Albares se ha negado a reconocer el valenciano. Y ha rechazado su oficialidad en Europa. Esta semana, también, la señora Diana Morant, ministra de España, también, ha pataleado y ha pisoteado el Estatuto de Autonomía valenciano». Tras lo cual, le ha preguntado si «comparten esta postura y si van a tomar alguna acción en contra de esto».

El alcalde de Alcoy, el socialista Toni Francés, como se puede ver en el vídeo, se dirige al edil que le ha preguntado y responde: «Voy a decir algo también solemne: en Alcoy, hablamos catalán. La variante del catalán». Transcurridos unos segundos, el propio Toni Francés parece querer ratificar lo dicho y expresa un «Sí», mientras mira hacia la bancada socialista Y finalmente, desafía al concejal de Vox: «Ahora, usted acúsenos de lo que quiera». Pero el edil de Vox está rápido y le contesta de inmediato: «No, señor alcalde, usted mismo se ha acusado».