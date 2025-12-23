Vox sustituye a Ortega Smith en su Ejecutiva por Julia Calvet, portavoz de Juventud

Vox refuerza la presencia juvenil en su Comité Ejecutivo Nacional (CEN) con el nuevo nombramiento de Julia Calvet en sustitución de Javier Ortega Smith. Calvet le sustituye como vocal número 12, un cambio que el partido liderado por Santiago Abascal había fraguado tiempo atrás y que este martes se ha formalizado.

Según confirman desde Vox a OKDIARIO, la decisión del nombramiento de Calvet viene motivado por el auge de la formación entre los jóvenes.

La catalana, ex presidenta de la plataforma constitucionalista S’ha Acabat!, representa uno de los perfiles más combativos con el secesionismo con sólo 23 años.

De esta manera, Vox da un paso más en su apuesta por dar cabida a las voces más jóvenes del partido, pero dentro del organigrama, tras el conflicto surgido con Revuelta.

Con el nombramiento de Calvet se completa el giro de Vox hacia un nuevo horizonte político más ambicioso de cara a ampliar el espectro del votante, tras el fichaje del diputado Carlos Hernández Quero –portavoz nacional de Vivienda– como portavoz adjunto del Congreso. El nombramiento de Hernández Quero evidenció la ruptura de la cúpula de Vox con Ortega Smith, tras asistir a la presentación de Atenea, el think tank del ex portavoz Iván Espinosa de los Monteros.

Desde hace meses, la relación del aún diputado de Vox con la dirección ejecutiva general de Vox y su presidente, Santiago Abascal, se había enfriado. Su presencia en el Congreso se había reducido notablemente, ejerciendo sólo como portavoz del grupo en comisiones parlamentarias.

Ortega Smith se mantendrá al frente de la portavocía del grupo en el Ayuntamiento de Madrid y en la Comisión de Justicia del Congreso.