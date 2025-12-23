El pueblo medieval a menos de 1 hora de Barcelona que parece una postal de Navidad y es perfecto para una visita de un día

Cerca de Barcelona hay un pueblo que ofrece historia y también cantidad de monumentos para visitar. Es el pueblo medieval a menos de 1 hora de Barcelona que ahora en Navidad está precioso y que vale la pena visitar. Cardedeu es uno de esos municipios catalanes que sorprenden por la riqueza paisajística en la que conviven pasado y presente. Situado en la comarca del Vallès Oriental, en la provincia de Barcelona, se encuentra a solo 37 kilómetros de la capital catalana y a solo siete de Granollers, lo que lo convierte en un enclave estratégico desde hace siglos.

Aunque hoy es conocido como un municipio residencial tranquilo, su origen medieval y su evolución histórica explican buena parte de su personalidad actual. Este pueblo catalán ha sabido conservar un patrimonio singular, fruto de distintas etapas históricas que han dejado huella en su trazado urbano y en su entorno. Desde restos megalíticos y romanos hasta un importante legado modernista, Cardedeu se presenta como un destino ideal para quienes buscan historia, arquitectura y naturaleza sin alejarse demasiado de Barcelona.

Cómo es el pueblo medieval a menos de 1 hora de Barcelona

La historia de Cardedeu se remonta a la Alta Edad Media. El topónimo aparece documentado por primera vez en el año 941 bajo el nombre de Carotitulo, lo que confirma la antigüedad del asentamiento. En aquellos primeros siglos, la población vivía dispersa en masías, sin un núcleo urbano definido, aprovechando un territorio fértil y bien comunicado.

La parroquia de Santa Maria está documentada en el año 1012 como posesión del castillo de Vilamajor, de patrimonio real. No fue hasta 1272 cuando el rey Jaime I otorgó la carta que permitió la consolidación de un núcleo urbano estable. Entre los privilegios concedidos figuraban la autorización para celebrar mercado y feria, así como el paso del camino real, un factor clave para el desarrollo económico del lugar.

Crisis y resiliencia a lo largo de los siglos del pueblo medieval a menos de 1 hora de Barcelona

A lo largo de su historia, Cardedeu ha tenido que enfrentarse a episodios especialmente difíciles. Uno de los más dramáticos fue el terremoto de 1448, como data el Instituto Geográfico Nacional, del que el municipio fue epicentro. El seísmo causó más de cien víctimas mortales y provocó el derrumbe de parte del campanario y de numerosas viviendas, marcando profundamente a la población.

En 1599, Cardedeu se constituyó como municipio autónomo tras segregarse de Vilamajor, iniciando una etapa de crecimiento propio. Sin embargo, este desarrollo se vio interrumpido por acontecimientos como el saqueo e incendio del pueblo durante la Guerra de los Segadores en 1640, así como por las graves inundaciones de 1776 y 1777, que afectaron seriamente a la economía local.

El siglo XIX y el impulso del ferrocarril

El gran punto de inflexión en la historia de Cardedeu llegó en el siglo XIX. Su situación estratégica entre Barcelona y Girona se consolidó con la llegada del ferrocarril en 1860 y la construcción de la carretera comarcal en 1865, como explica la Revistes Científiques de la Universitat de Barcelona. Estas infraestructuras lograron transformar un pueblo de base agrícola en un destino de veraneo apreciado por la burguesía barcelonesa.

A finales del siglo XIX y principios del XX comenzaron a levantarse numerosas torres modernistas, que hoy constituyen uno de los grandes atractivos patrimoniales del municipio. Este crecimiento residencial estuvo estrechamente vinculado a los movimientos culturales de la época, dejando un legado arquitectónico que sigue definiendo la identidad de Cardedeu.

Un patrimonio cultural diverso y bien conservado

El patrimonio de Cardedeu no se limita a su arquitectura modernista. El municipio conserva también vestigios megalíticos y romanos que evidencian su importancia como corredor natural de paso entre Europa y la península Ibérica. Esta continuidad histórica refuerza su valor como enclave cultural dentro de Cataluña.

Qué ver y hacer en Cardedeu

Recorrer el pueblo medieval a menos de 1 hora de Barcelona a pie permite descubrir rincones cargados de historia. Uno de los paseos recomendados es caminar hasta la entrada del municipio para contemplar un elemento simbólico que marca antiguos caminos y tradiciones. La visita a la iglesia parroquial de Santa Maria es imprescindible para entender el origen medieval del pueblo y su evolución arquitectónica.

Además de su patrimonio urbano, Cardedeu ofrece un entorno natural privilegiado. Espacios como la Serreta, el Marital, la sierra de Can Montells o el valle de la Coma permiten disfrutar de rutas sencillas y paisajes característicos del Vallès Oriental, ideales para el senderismo y el contacto con la naturaleza.

Feria de Navidad y del turrón

Cardedeu celebra este diciembre su tradicional Fira de Nadal i del Torró artesà (Feria de Navidad y del Turrón artesano). Los visitantes podrán probar y comprar productos de alimentación, así como hacer las compras de Navidad y encontrar todo tipo de decoraciones y regalos para que en casa no les falte de nada.

Según Turismo de Cataluña, fa feria tiene un gran número de paradas con artículos con motivos navideños, tanto de alimentación como de regalo, además de los tradicionales turrones artesanales, entre los que destaca el turrón de borrego, marca de identidad de la villa.