Trump pide deportar a dos congresistas demócratas de origen somalí y palestino: «Son políticas corruptas»

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pidió este miércoles la deportación de Ilhan Omar y Rashida Tlaib, dos congresistas demócratas de origen somalí y palestino, que interrumpieron su discurso en el Congreso estadounidense. El mandatario ha asegurado que son dos políticas «corruptas y deshonestas».

Las representantes interrumpieron desde sus asientos la intervención de Trump en el Congreso estadounidense sobre inmigración, aseverando que «debería avergonzarse» y rebatiendo su proclama sobre proteger primero a sus ciudadanos. En este sentido, acusaron a la Administración Trump de haber «matado a estadounidenses», en alusión a las muertes a tiros de Alex Pretti y Renee Good a manos de agentes federales desplegados en Minnesota en el marco de las operaciones antimigratorias ordenadas por Washington.

Tras las denuncias de las congresistas, el inquilino de la Casa Blanca colgó un mensaje en su red social Truth: «Cuando ves a Ilhan Omar y Rashida Tlaib, con su bajo coeficiente intelectual, gritando sin control en el elegante discurso sobre el Estado de la Unión, un evento tan importante y hermoso, tenían los ojos saltones e inyectados en sangre como los locos, lunáticos, mentalmente trastornados y enfermos que, francamente, parece que debieran estar internadas».

«Sabiendo que son políticas deshonestas y corruptas, tan perjudiciales para nuestro país, deberíamos enviarlas de vuelta al lugar de donde vinieron, lo antes posible. Sólo pueden perjudicar a Estados Unidos, no pueden hacer nada para ayudar», ha agregado el Trump.

Trump alardea de frenar la inmigración

Por otro lado, Trump afirmó que los cruces fronterizos ilegales han disminuido significativamente desde su llegada al poder, presentándolo como uno de los logros más visibles de su administración. No obstante, ha adoptado un tono más matizado al referirse a la inmigración legal: «Siempre permitiremos que la gente entre legalmente, gente que ame a nuestro país y trabaje duro para mantenerlo», declaró.

Además, el presidente hizo referencia a su padre, Fred Trump, al hablar de la disminución de la delincuencia. Trump ha señalado que los niveles actuales son más bajos que en 1900, antes del nacimiento de su progenitor, quien nació en 1905. «Tuve un padre maravilloso, Fred», ha destacado, añadiendo con tono nostálgico que a él no le gustaría que se recordara cuánto tiempo ha pasado desde entonces.

Trump también presentó el mercado laboral como uno de los puntos fuertes de su gestión, asegurando que hay «más estadounidenses trabajando» que en cualquier otro momento de la historia. El empleo ha repuntado en enero, la mayoría de los nuevos puestos se concentraron en los sectores de atención médica y servicios sociales. La tasa de desempleo se sitúa en el 4,3 %. Es ligeramente superior a la del año anterior. En cambio, sí es baja en términos históricos.