El Servicio Secreto de Estados Unidos ha abatido esta mañana a un joven de 20 años que intentó entrar armado en Mar-a-Lago, la residencia privada del presidente del país, Donald Trump, en Florida. El dispositivo de protección del mandatario estadounidense detectó al joven y lo mató a tiros cuando intentaba entrar en el complejo. El presidente de Estados Unidos y la primera dama Melania Trump se encontraban en la Casa Blanca en Washington.

Según ha explicado el Servicio Secreto en un comunicado, el incidente ocurrió sobre la una y media de la mañana, hora local (las 7:30 de la mañana hora en España peninsular y Baleares), cuando el joven fue avistado en la puerta norte de la propiedad «portando lo que parecía ser una escopeta y un bidón de combustible».

Agentes del Servicio Secreto y un agente de la Oficina del Sheriff del Condado de Palm Beach (PBSO) «se enfrentaron a él y abrieron fuego» contra el joven. Según han explicado, en el momento del incidente no había presencia de ninguna persona bajo la protección del dispositivo de seguridad, dando a entender que el mandatario no estaba en el lugar.

Los pormenores del incidente están bajo investigación, la identidad del joven fallecido se mantiene de momento en secreto, pendiente de notificación familiar y los agentes involucrados han sido retirados provisionalmente del servicio mientras dura la investigación.

Fines de semana en Mar-a-Lago

Durante los meses de invierno, el presidente de Estados Unidos Donald Trump suele pasar varios fines de semana en esta residencia de Mar-a-Lago en Florida. Sin embargo, este fin de semana ha permanecido en Washington, donde ha tenido reuniones con gobernadores de distintos estados. De acuerdo con la agenda oficial, no tenía actos públicos programados para este domingo.

Una escopeta y un recipiente de gasolina

Según informaron las autoridades locales, el individuo llevaba una escopeta y un recipiente con gasolina. Fue entonces cuando agentes del Servicio Secreto y un ayudante del sheriff del condado le pidieron que dejara el arma y el recipiente de gasolina en el suelo. Entonces, el hombre dejó la gasolina en el suelo, pero acto seguido apuntó con el arma hacia los agentes. Fue entonces cuando abrieron fugo. El individuo murió en el acto.

Este ataque se suma a otros episodios ocurridos en 2024. En uno de ellos, un hombre se ocultó entre los arbustos con un rifle de francotirador mientras Trump se encontraba en su campo de golf en West Palm Beach, muy cerca de Mar-a-Lago. Los agentes del Servicio Secreto detectaron la amenaza y dispararon, lo que provocó la huida del sospechoso. Poco después fue detenido y posteriormente declarado culpable de intentar asesinar al entonces candidato presidencial.

Atentado contra Donald Trump

Ese mismo año, en julio de 2024, Donald Trump sufrió un atentado un mitin de campaña en Butler (Pensilvania), uno de los estados clave para ganar las elecciones presidenciales, que tuvieron lugar en noviembre de ese mismo año. Entonces, Thomas Matthew Crooks disparó seis veces contra Trump durante el acto de campaña. Una bala alcanzó al presidente la cabeza en la oreja derecha. En el atentado un asistente al acto perdió la vida al interponerse entre una de las balas y su mujer y sus hijas. Otras dos personas resultaron gravemente heridas. Thomas Matthew Crooks fue abatido por las fuerzas de seguridad en el lugar.