Los ataques antisemitas no cesan: estalla una bomba a las puertas de un colegio judío de Ámsterdam

Un hombre ha hecho estallar una bomba casera a las puertas de un colegio judío de Ámsterdam, la capital de Países Bajos, en un nuevo ataque antisemita en Europa. El artefacto no ha provocado heridos, pero sí daños en el exterior del edificio, según ha confirmado a alcaldesa, Femke Halsema, en una rueda de prensa.

La Policía ha confirmado que el responsable del ataque contra la escuela ha sido captado por cámaras de seguridad en lo que ya ha declarado como un «ataque selectivo» contra la comunidad judía.

Halsema, en rueda de prensa, ha repudiado un «acto cobarde de agresión contra la comunidad judía» antes de añadir que comprende «el miedo y la ira de los judíos de Ámsterdam» porque «cada vez se enfrentan más al antisemitismo, y eso es inaceptable».

Las fuerzas de seguridad investigan una posible conexión con otro ataque de similar naturaleza ocurrido el viernes de madrugada en la ciudad neerlandesa de Róterdam. Cabe recordar que cuatro sospechosos fueron arrestados el viernes por la explosión en la sinagoga de Davidsplein: dos hombres de 19 años, uno de 18 y un adolescente de 17.

La Policía investiga, a su vez, la conexión entre estos dos ataques y otro ocurrido en la madrugada del pasado domingo al lunes en otra sinagoga, esta vez en Lieja (Bélgica).