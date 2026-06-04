La Moncloa admitió, antes del registro en la sede del PSOE de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, cambiaba de número de teléfono móvil «periódicamente». El sumario del caso que investiga las cloacas del partido señala que los investigados se referían al líder socialista como «el one». Y según la ex militante socialista Leire Díez, el jefe del Ejecutivo le transmitió su apoyo al entonces secretario de Organización de la formación, Santos Cerdán (S): «Ayer le dijo el one a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo».

La revelación sobre sus cambios de número llegó en marzo de 2026. En aquellas fechas, el canciller alemán, Friedrich Merz, se reunió con el mandatario estadounidense, Donald Trump, en el Despacho Oval de la Casa Blanca. En aquella cita, Trump lanzó una advertencia contundente sobre España: «Es un aliado terrible, vamos a cortar todos los tratos comerciales con España».

Además, el presidente de EEUU dejó entrever su poder estratégico sobre las bases estadounidenses en territorio español, las de Rota (Cádiz) y Morón de la Frontera (Sevilla). «Si quisiéramos, podríamos usar esas bases si nos diera la gana», señaló el mandatario estadounidense, subrayando la tensión diplomática entre ambos países.

El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, mostró su «sorpresa» ante esas palabras y la falta de reacción del canciller alemán, líder de un país miembro de la Unión Europea. «Cuando uno comparte con un país una moneda, una política comercial común, un mercado común, pues espera la misma solidaridad que España» mostró con Dinamarca ante las pretensiones expansionistas de Trump sobre Groenlandia.

Cambios periódicos por seguridad

Merz trató de ponerse en contacto con Sánchez en dos ocasiones, sin éxito. Según publicó el medio Politico, el presidente del Gobierno no descolgó el teléfono ante ambas llamadas del canciller alemán. Tanto es así que incluso el dirigente germano le dejó un mensaje de voz en su contestador automático. Sin embargo, no hubo respuesta.

Más tarde, desde La Moncloa restaron importancia al asunto, alegando que, si Sánchez no había contestado la llamada, era porque el presidente español había cambiado de número de teléfono. Pero, en todo caso, aclararon que ya se había arreglado este pequeño malentendido. E indicaron que «los gabinetes hablaron lo que tenían que hablar».

Fuentes del Gobierno aclararon que esta situación había ocurrido porque el jefe del Ejecutivo socialista cambia de número «periódicamente» por «razones de seguridad». Algo que enclavaron en la normalidad del funcionamiento de una persona en su posición.

Este anuncio se produjo cuando la causa sobre las cloacas del PSOE estaba siendo investigada por el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz. Entonces, la causa aún se encontraba bajo secreto de sumario. Sin embargo, este secreto se ha levantado este miércoles, revelando una serie de mensajes entre los implicados que apuntaban al presidente como «el one».

Según esas indagaciones, varios dirigentes socialistas habrían desarrollado un complejo entramado para ofrecer trato de favor y cobertura legal gratuita a implicados en casos de corrupción, con el objetivo de obtener información contra la UCO de la Guardia Civil y blindar al partido en tramas como el caso Koldo o el fraude de los hidrocarburos.

El magistrado investiga a Leire Díez, ex militante del PSOE, Vicente Fernández Guerrero, ex presidente de la SEPI; Santos Cerdán, el que fuera mano derecha de Sánchez en el partido; y Antxon Alonso, socio de Cerdán; el exconsejero de la Junta de Andalucía, Gaspar Zarrías; y la actual gerente del PSOE, Ana María Fuentes.

Sánchez, «el one» en la trama

En las conversaciones que aparecen en el informe de la UCO, Leire Díez vincula de forma reiterada al presidente del Gobierno con el conocimiento y el impulso de la red de operaciones encubiertas que ella misma coordinaba.

Los investigadores identifican en el sumario del caso al «one», término empleado por Leire Díez en sus conversaciones privadas con Pedro Sánchez, y documentan al menos cuatro referencias directas en las que este habría transmitido su respaldo a la operación a través de Santos Cerdán.

Uno de los intercambios de palabras que constatan este hecho es el que tiene Leire Díez con Vicente Fernández. El mensaje entre ambos, datado el 15 de febrero de 2025, llega días después de que un medio publicara un artículo que la señalaba como responsable de una campaña de desprestigio contra jueces, fiscales y periodistas: «Ayer le dijo el one a S que me dijera que estoy haciendo un trabajo enorme y que no me venga abajo».

La UCO precisa que «S» es Santos Cerdán y que «el one» designa al presidente del Gobierno, dado que era la única persona con autoridad jerárquica sobre Cerdán dentro del partido.