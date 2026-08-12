Mañana jueves 13 de agosto es un día especial para todos los madrileños ya que dan comienzo, tras las fiestas de San Cayetano y las de San Lorenzo, las fiestas de la Paloma que si bien durarán cuatro días, son las más especiales de todo el verano en Madrid. Una fiestas de las que ya sabemos todo su programa ‎al completo y aunque es mejor que no os perdáis nada, también os queremos ofrecer los mejores planes gratis en la verbena de la Paloma y así disfrutar al máximo.

Hasta el próximo domingo 16 de agosto, La Latina ofrece planes suficientes para pasar desde una mañana hasta la noche que además son completamente gratuitos. Las Vistillas concentran los conciertos y la plaza de la Paja mantiene el ambiente de verbena con concursos y actuaciones castizas. Pero además gran parte de la fiesta la encontraremos en Calatrava, Cava Baja, Humilladero o Mediodía Chica. Y como están muy cerca, es posible enlazar varios planes a pie.Conozcamos entonces ahora actividades gratuitas que son perfectas para estas fiestas, planes que encajan perfectamente con tradiciones que sólo se ven estos días, propuestas para niños, sabores castizos y los actos dedicados a la Virgen de la Paloma.

Planes gratis en las fiestas de la Paloma: la guía definitiva para disfrutar de Madrid

La calle de Calatrava es un buen punto de partida para nuestros planes gratis en las fiestas de la Paloma. Mañana jueves 13, entre las 11:00 y las 12:30 horas, sus hosteleros ofrecerán una chocolatada castiza. Además, en el número 3 habrá exhibiciones de organillo todos los días, de 12:00 a 16:00 y de 18:00 a 21:00 horas. Desde allí se puede continuar hacia la plaza de la Paja.

El viernes, Calatrava cambia el chocolate por dos pruebas conocidas en el barrio: la carrera de camareros, a las 13:00 horas, y la de tacones, a las 18:00. Después, en la plaza de la Paja, comenzarán el concurso infantil de trajes de chulapo a las 19:00, el pasacalles con charanga a las 19:15 y el concurso de pasodoble a las 19:30. El paseo puede terminar en Las Vistillas para ver uno de los conciertos aunque conviene ir con tiempo para poder encontrar un buen sitio donde de paso, ver el atardecer.

El 15 de agosto, el día grande de la Virgen

La Virgen de la Paloma se celebra el mismo 15 de agosto. La jornada comenzará a las 12:45 horas con la ofrenda floral ante el Colegio La Salle-La Paloma, en la calle de la Paloma, 19-21. A las 13:00 se celebrará la misa solemne en la iglesia, conocida popularmente como parroquia de la Virgen de la Paloma, aunque su nombre oficial es San Pedro el Real. Y luego a las 14:15 horas, los Bomberos de Madrid bajarán el cuadro desde el altar. La imagen pesa alrededor de cien kilos y está colocada a siete metros de altura. El cuerpo municipal cumple esta tarea desde 1923 y cada año supone un honor para el bombero encargado de la maniobra.

El cuadro quedará cerca de los fieles antes de salir en procesión a las 19:30 horas desde la iglesia. Es el acto más emotivo de las fiestas. A medianoche, Mari Pepa de Chamberí cantará la salve en la plaza de la Paja, cerrando una jornada marcada por la tradición popular y todo ello de nuevo, completamente gratis.

Planes para ir con niños

La plaza de la Paja reúne buena parte de las actividades familiares. El jueves a las 19:00 horas habrá talleres de pintura de abanicos y marionetas. El viernes se celebrará el concurso infantil de trajes de chulapo, mientras que Las Vistillas recibirán a las 20:00 horas la actividad Kpopstar. Y el sábado se podrá ver un entremés castizo a las 12:00 y participar en los concursos de abanicos y mantones desde las 13:00 horas. El domingo habrá un concurso infantil de beber en botijo a las 13:00 y una fiesta del agua, de 17:00 a 19:00, en Calatrava. Para esta última conviene llevar ropa que pueda mojarse.

Limonada gratis y barquillos

La gastronomía en las fiestas de la Paloma tiene dos paradas. A la chocolatada del jueves se suma el reparto de limonada del domingo, de 19:00 a 20:00 horas, en Calatrava. Esta bebida habitual de las verbenas suele prepararse con vino, limón, azúcar y fruta, aunque cada casa conserva su receta. Y también tenemos como no, los barquillos que están ligados a La Paloma y durante décadas se vendieron junto a churros, gallinejas y entresijos. No son gratis, pero permiten completar el paseo con sabores madrileños.

Conciertos gratuitos para terminar el recorrido

Para no perderte ninguno de lo conciertos gratuitos dentro del programa de estas fiestas puedes apuntar que Celtas Cortos actuará mañana jueves 13 a las 21:30 horas en Las Vistillas. El viernes, a las 21:00, llegarán Los Refrescos, Modestia Aparte y Fernandisco con Regreso a los 80. DePol actuará el sábado a las 21:30 y Miss Caffeina lo hará el domingo a la misma hora. Y por último, la plaza de la Paja ofrecerá una alternativa con orquestas, música castiza y sesiones de DJ.