Precio de la gasolina hoy 12 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Si preparas escapada para ver el eclipse, será bueno que tengas claro dónde repostar más barato
El truco definitivo para ahorrar en las gasolineras Repsol
El día más barato para echar gasolina es este: que no te engañen
Si tienes previsto coger el coche hoy seguro que desearás saber a cómo está el litro de gasolina y cuánto nos cuesta repostar este miércoles, en el que además se esperan muchos desplazamientos debido al esperado eclipse solar. Puede que vivas en el centro de la capital o que tengas poca visión desde tu ubicación. Pero Madrid es una de las comunidades desde donde verlo bien dependiendo de dónde te encuentres así que seguro que más de uno lo piensa y se «escapa» a lugares como Somosierra, desde donde verlo bien si tenemos en cuenta que la totalidad se prolongará durante casi minuto y medio, o algunos municipios del norte de la comunidad donde verlo con más de un minuto de duración.
De este modo, si tienes pensado coger el coche y quieres distanciarte unos cuántos kilómetros, será importante tener gasolina y localizar bien las gasolineras y estaciones de servicio más económicas para repostar, ya que sabemos que la diferencia aunque sean sólo unos céntimos, se traduce en euros si lo que queremos es llenarlo del todo. Sabemos que los precios pueden variar bastante en función de dónde repostes o la hora en lo que lo hagas, de modo que para primera hora de este miércoles, echamos un vistazo a lo que se reporta desde el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y estos son los resultados para hoy 12 de agosto.
Precio de la gasolina hoy 12 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid
Las gasolineras trasladan los datos al Geoportal y desde allí podemos saber a cuánto está el precio de la gasolina en todo momento y dónde están las más baratas. Y para primera hora de hoy miércoles, son estas que ahora te dejamos:
Gasolina 95
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.549 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.549 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.549 €/l.
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.549 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.549 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.549 €/l.
- Ballenoil. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.549 €/l.
- Supeco. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida de Europa, s/n. Precio: 1.549 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.549 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto de Cotos, 25. Precio: 1.549 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.559 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.559 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.559 €/l.
- Petroprix. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.559 €/l.
- Gasexpress. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.559 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.559 €/l.
- Ballenoil. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.559 €/l.
- Lavaplus. Alcalá de Henares. Carretera de Ajalvir, 3. Precio: 1.559 €/l.
- Plenergy. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: 1.559 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. El Álamo. Avenida de Madrid, 2. Precio: 1.569 €/l.
- Plenergy. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.569 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.569 €/l.
- Área 117 – Valdemoro. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.569 €/l.
- Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.579 €/l.
Gasolina 98
- Alcampo. Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.649 €/l.
- Alcampo. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.699 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.709 €/l.
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.709 €/l.
- E.Leclerc. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.709 €/l.
- BP Dualez 365. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 1.749 €/l.
- Loucos A.S. El Toro. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: 1.755 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.755 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.755 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.759 €/l.
- Avia. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.759 €/l.
- Cepsa Mayorazgo 365. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.759 €/l.
- Confort Auto. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.769 €/l.
- BP La Gavia 365. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.769 €/l.
- Cepsa A4 Pinto 365. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.779 €/l.
- Repsol. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.785 €/l.
- Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365. Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.789 €/l.
- Cepsa Ciudad del Automóvil 365. Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: 1.789 €/l.
- BP Taraza 365. Leganés. Calle Marc Gené, 2. Precio: 1.789 €/l.
- Confor Auto. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.789 €/l.
- Repsol. Madrid. Calle Abetal, 8. Precio: 1.795 €/l.
- Carrefour. Alcobendas. Carretera A-1, km 14,5. Precio: 1.799 €/l.
- BP Río Corvo 365. Alcalá de Henares. Antigua carretera N-II, km 26. Precio: 1.799 €/l.
- Q8. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.799 €/l.
- BP San Peter 365. Madrid. Carretera A-3, km 11,2. Precio: 1.799 €/l.
Diésel
- Alcampo. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.639 €/l.
- T9. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.649 €/l.
- Beroil. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 81. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.649 €/l.
- Petroprix. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.649 €/l.
- Plenergy. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.649 €/l.
- Ballenoil. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.659 €/l.
- Petroprix. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.659 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Puerto de Cotos, 25. Precio: 1.659 €/l.
- Petrol Móstoles. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. Navalcarnero. Calle de Zacarías, 20. Precio: 1.669 €/l.
- Ballenoil. Navalcarnero. Calle de la Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. El Álamo. Avenida de Madrid, 2. Precio: 1.669 €/l.
- Plenergy. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.669 €/l.
- Alcampo. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.679 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.679 €/l.
- Plenergy. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Avenida de Portugal, 80. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Avenida de Portugal, 80, margen izquierdo. Precio: 1.679 €/l.
- Alcampo Fuenlabrada. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.679 €/l.
- Alcampo. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: 1.679 €/l.
- Ballenoil. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.679 €/l.
- Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.679 €/l.
Con los datos ofrecidos, ya sabes dónde repostar pero si desea hacer consulta en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal y ver cuáles son las gasolineras más baratas cerca de dónde te encuentres en ese momento e incluso ver resultados a partir de un mapa en el que hacer búsqueda más rápida y detallada. Te dejamos ahora un ejemplo de cómo se ve ese mapa.