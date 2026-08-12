Si tienes previsto coger el coche hoy seguro que desearás saber a cómo está el litro de gasolina y cuánto nos cuesta repostar este miércoles, en el que además se esperan muchos desplazamientos debido al esperado eclipse solar. Puede que vivas en el centro de la capital o que tengas poca visión desde tu ubicación. Pero Madrid es una de las comunidades desde donde verlo bien dependiendo de dónde te encuentres así que seguro que más de uno lo piensa y se «escapa» a lugares como Somosierra, desde donde verlo bien si tenemos en cuenta que la totalidad se prolongará durante casi minuto y medio, o algunos municipios del norte de la comunidad donde verlo con más de un minuto de duración.

De este modo, si tienes pensado coger el coche y quieres distanciarte unos cuántos kilómetros, será importante tener gasolina y localizar bien las gasolineras y estaciones de servicio más económicas para repostar, ya que sabemos que la diferencia aunque sean sólo unos céntimos, se traduce en euros si lo que queremos es llenarlo del todo. Sabemos que los precios pueden variar bastante en función de dónde repostes o la hora en lo que lo hagas, de modo que para primera hora de este miércoles, echamos un vistazo a lo que se reporta desde el Geoportal del Ministerio para la Transición Ecológica y estos son los resultados para hoy 12 de agosto.

Precio de la gasolina hoy 12 de agosto: localiza las gasolineras más baratas de Madrid

Las gasolineras trasladan los datos al Geoportal y desde allí podemos saber a cuánto está el precio de la gasolina en todo momento y dónde están las más baratas. Y para primera hora de hoy miércoles, son estas que ahora te dejamos:

Gasolina 95

Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.549 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.549 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.549 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.549 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.549 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.549 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.549 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Supeco . Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida de Europa, s/n. Precio: 1.549 €/l .

. Alcalá de Henares. Polígono La Garena, avenida de Europa, s/n. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.549 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto de Cotos, 25. Precio: 1.549 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto de Cotos, 25. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera M-300, km 26,9. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.559 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . Petroprix . Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Calle Isaac Newton, 155. Precio: . Gasexpress . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 3. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 60. Precio: . Ballenoil . Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Daganzo, km 5. Precio: . Lavaplus . Alcalá de Henares. Carretera de Ajalvir, 3. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Carretera de Ajalvir, 3. Precio: . Plenergy . Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: 1.559 €/l .

. Alcalá de Henares. Avenida de Madrid, 9. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.569 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Plenergy . El Álamo. Avenida de Madrid, 2. Precio: 1.569 €/l .

. El Álamo. Avenida de Madrid, 2. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.569 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Lavaplus . Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.569 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: . Área 117 – Valdemoro . Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: 1.569 €/l .

. Valmor-Rompecubas. Calle Narciso Monturiol, 28. Precio: . Ballenoil. Valdemoro. Avenida de Andalucía, 7. Precio: 1.579 €/l.

Gasolina 98

Alcampo . Madrid. Calle José Paulete. Precio: 1.649 €/l .

. Madrid. Calle José Paulete. Precio: . Alcampo . Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: 1.699 €/l .

. Alcobendas. Avenida Olímpica, 9. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.709 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.709 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . E.Leclerc . Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: 1.709 €/l .

. Aranjuez. Paseo del Deleite, 13. Precio: . BP Dualez 365 . El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: 1.749 €/l .

. El Álamo. Carretera M-404, km 4,95. Precio: . Loucos A.S. El Toro . Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: 1.755 €/l .

. Valdemoro. Carretera de Andalucía, km 28,23. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.755 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.755 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: 1.759 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4. Precio: . Avia . Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: 1.759 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506, km 4,9. Precio: . Cepsa Mayorazgo 365 . Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: 1.759 €/l .

. Madrid. Calle Sierra de la Demanda, 2. Precio: . Confort Auto . La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: 1.769 €/l .

. La Aldehuela y La Torrecilla. Calle Diésel, 9. Precio: . BP La Gavia 365 . Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: 1.769 €/l .

. Madrid. Avenida Gran Vía del Sureste, 60. Precio: . Cepsa A4 Pinto 365 . Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: 1.779 €/l .

. Pinto. Calle Coto de Doñana, 1. Precio: . Repsol . San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: 1.785 €/l .

. San Sebastián de los Reyes. Carretera N-1, km 18,6. Precio: . Cepsa Vallecas-La Atalayuela 365 . Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: 1.789 €/l .

. Madrid. Carretera de Villaverde a Vallecas, km 248. Precio: . Cepsa Ciudad del Automóvil 365 . Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Leganés. Calle Carlos Sainz, 2. Precio: . BP Taraza 365 . Leganés. Calle Marc Gené, 2. Precio: 1.789 €/l .

. Leganés. Calle Marc Gené, 2. Precio: . Confor Auto . Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: 1.789 €/l .

. Alcobendas. Avenida de la Industria, 45. Precio: . Repsol . Madrid. Calle Abetal, 8. Precio: 1.795 €/l .

. Madrid. Calle Abetal, 8. Precio: . Carrefour . Alcobendas. Carretera A-1, km 14,5. Precio: 1.799 €/l .

. Alcobendas. Carretera A-1, km 14,5. Precio: . BP Río Corvo 365 . Alcalá de Henares. Antigua carretera N-II, km 26. Precio: 1.799 €/l .

. Alcalá de Henares. Antigua carretera N-II, km 26. Precio: . Q8 . Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: 1.799 €/l .

. Madrid. Calle Bravo Murillo, 358. Precio: . BP San Peter 365. Madrid. Carretera A-3, km 11,2. Precio: 1.799 €/l.

Diésel

Alcampo . Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: 1.639 €/l .

. Torrejón de Ardoz. Carretera Loeches-Ajalvir, km 12,5. Precio: . T9 . Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Carretera M-506, km 16,3. Precio: . Beroil . Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: 1.649 €/l .

. Móstoles. Calle Simón Hernández, 73. Precio: . Ballenoil . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 81. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 81. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida de la Cantueña, 8. Precio: . Petroprix . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 100. Precio: . Plenergy . Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: 1.649 €/l .

. Fuenlabrada. Calle de la Constitución, 69. Precio: . Ballenoil . Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: 1.659 €/l .

. Villaviciosa de Odón. Avenida Quitapesares, 33. Precio: . Petroprix . Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: 1.659 €/l .

. Móstoles. Calle Plasencia, 29. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Puerto de Cotos, 25. Precio: 1.659 €/l .

. Móstoles. Calle Puerto de Cotos, 25. Precio: . Petrol Móstoles . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: 1.669 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 6. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle de Zacarías, 20. Precio: 1.669 €/l .

. Navalcarnero. Calle de Zacarías, 20. Precio: . Ballenoil . Navalcarnero. Calle de la Mina del Cotorro, s/n. Precio: 1.669 €/l .

. Navalcarnero. Calle de la Mina del Cotorro, s/n. Precio: . Plenergy . El Álamo. Avenida de Madrid, 2. Precio: 1.669 €/l .

. El Álamo. Avenida de Madrid, 2. Precio: . Plenergy . Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: 1.669 €/l .

. Móstoles. Calle Torres Quevedo, 2. Precio: . Alcampo . Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: 1.679 €/l .

. Alcalá de Henares. Centro Comercial La Dehesa, autovía Madrid-Barcelona, km 34. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.679 €/l .

. Alcorcón. Carretera M-506 Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Plenergy . Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: 1.679 €/l .

. Alcorcón. Carretera Móstoles-Fuenlabrada, km 4. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Avenida de Portugal, 80. Precio: 1.679 €/l .

. Móstoles. Avenida de Portugal, 80. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Avenida de Portugal, 80, margen izquierdo. Precio: 1.679 €/l .

. Móstoles. Avenida de Portugal, 80, margen izquierdo. Precio: . Alcampo Fuenlabrada . Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: 1.679 €/l .

. Fuenlabrada. Avenida Pablo Iglesias, s/n, Ciudad Loranca. Precio: . Alcampo . Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: 1.679 €/l .

. Alcorcón. Avenida de Europa, s/n. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: 1.679 €/l .

. Móstoles. Calle Alfonso XII, 20. Precio: . Ballenoil . Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: 1.679 €/l .

. Móstoles. Calle Fragua, 16. Precio: . Lavaplus. Alcorcón. Avenida de Europa, 15. Precio: 1.679 €/l.

Con los datos ofrecidos, ya sabes dónde repostar pero si desea hacer consulta en cualquier otro momento, puedes entrar en el Geoportal y ver cuáles son las gasolineras más baratas cerca de dónde te encuentres en ese momento e incluso ver resultados a partir de un mapa en el que hacer búsqueda más rápida y detallada. Te dejamos ahora un ejemplo de cómo se ve ese mapa.