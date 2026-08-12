Del eclipse solar de 1912 al de 2026: 114 años que han transformado España de una forma que aún sorprende a los historiadores

Un mismo fenómeno astronómico, dos fotografías humanas completamente distintas. Cuando la luna cubrió el sol en 1912, la inmensa mayoría de los españoles no había visto jamás un automóvil, un teléfono ni una televisión. En el eclipse de este 2026, la misma oscuridad cubrirá trenes de alta velocidad, ciudades verticales y pantallas en cada bolsillo. ¿Cómo cambia la vida cotidiana de una sociedad en poco más de un siglo? Estas son las diferencias.

Mayor esperanza de vida

En 1912, la esperanza de vida apenas llegaba a los 41 años, un dato marcado por la alta mortalidad y las enfermedades infecciosas. De hecho, uno de cada cuatro niños no llegaba a cumplir el primer año. En 2026, se superan los 83 años (86 en el caso de las mujeres y 81,5 en los hombres), dejando a España de forma consistente entre los países con mayor longevidad del planeta.

Casi 50 millones de habitantes

En 1912, España contaba con casi 20 millones de habitantes. Se trataba de un país despoblado que además sufría una emigración hacia Hispanoamérica en busca de oportunidades. 100 años después, se rozan los 50 millones de habitantes, duplicando la cifra de comienzos del siglo pasado. España ha pasado a ser un país receptor de migración, con más de 7 millones de residentes nacidos en el extranjero.

Contexto económico

En un contexto económico donde un obrero ganaba de media entre 2,5 y 3,5 pesetas al día, coger un billete de tren de larga distancia era un artículo de lujo (un billete de 3.ª clase costaba entre 25 y 30 pesetas y el de 1.ª entre 65 y 85 pesetas), dejando a miles de españoles sin la oportunidad de viajar por primera vez. Además, el transporte entre Madrid y Barcelona suponía más de 12 horas de viaje. En cambio, en 2026, con un salario medio de 75-85€ al día y la liberalización del sector, en apenas 2 horas y media, ese viaje se puede hacer con un billete de entre 25-40 euros.

Alfabetización

A principios del siglo XX, más de la mitad de la población no sabía ni leer ni escribir y la universidad estaba reservada a una élite mínima y predominantemente masculina. Actualmente, es testimonial (en torno al 1%) y más del 50% de los jóvenes de entre 25 y 34 años cuenta con estudios superiores (universitarios o FP de grado superior).

Radio y televisión

En 1912, la prensa escrita era la que gobernaba los medios entonces. La radio, como medio de comunicación comercial, no llegó hasta 1924; el cine era mudo y un espectáculo de teatro y faltaban 40 años para que Televisión Española (TVE) comenzara sus emisiones en 1956. Hoy en día, la situación es totalmente opuesta. El papel apenas tiene una parte en el día a día de los medios, mientras que existen cientos de emisoras de radio, existen decenas de canales TDT, y plataformas de ‘streaming’, y con la llegada de Internet y las redes sociales, las personas optan por informarse por ahí.