Fiebre en el mar balear: más de 10.000 barcos saldrán a ver el eclipse mientras se agotan las embarcaciones de alquiler

El histórico eclipse solar de este miércoles situará a Mallorca en una posición geográfica verdaderamente privilegiada para presenciar este espectacular evento astronómico. Miles de observadores se preparan para congregarse en los miradores de la Serra de Tramuntana y a lo largo de la costa, pero otro de los focos de atención que ha pasado desapercibido se desplazará mar adentro.

El mar se convertirá en uno de los puntos más concurridos para el seguimiento del fenómeno, previéndose una afluencia masiva tanto de embarcaciones privadas como de charter. Las previsiones que manejan las autoridades apuntan a que más de 10.000 embarcaciones podrían hacerse a la mar para buscar la mejor perspectiva del eclipse.

Aunque no se trata de un cómputo exacto, las estimaciones sugieren que, si las condiciones meteorológicas se mantienen favorables, esta cifra podría incrementarse notablemente. Esta alta concentración marítima responde, en gran medida, al cierre programado de diversas carreteras y a la saturación de espacio prevista en las playas y zonas de costa, lo que ha llevado a miles de personas a buscar en el mar una alternativa despejada y libre de restricciones.

En el sector del alquiler de barcos, la expectación ha alcanzado niveles extraordinarios. La demanda para hacerse con una embarcación por unas horas y disfrutar del eclipse desde aguas baleares comenzó a desatarse hace prácticamente un año. La fiebre por asegurar un puesto en la costa ha sido tal que muchas de las empresas de chárter ubicadas en los puertos con mejores índices de visibilidad ya han colgado el cartel de completo.

Aun así, la flota no se ha agotado en su totalidad. Quedan todavía algunas unidades disponibles en los amarres, si bien el sector prevé que se alquilarán en su totalidad en cuestión de horas dada la inminencia del evento.

A diferencia de las restricciones impuestas en la red viaria y en los accesos por tierra, el espacio marítimo ofrece una navegación libre. Sin embargo, ante el volumen de tráfico previsto, la Guardia Civil del Mar reforzará de forma intensiva sus labores de vigilancia e inspección para garantizar el cumplimiento riguroso de la normativa vigente.

Entre las recomendaciones directas, los organismos competentes instan a todos los patrones a verificar meticulosamente el material de seguridad antes de soltar amarras. Es obligatorio comprobar que se dispone de chalecos salvavidas para todos los ocupantes, así como de bengalas y luces en perfecto estado de funcionamiento y en cantidad suficiente. Asimismo, se pide asegurar y estibar adecuadamente cualquier objeto susceptible de desplazarse durante la travesía para prevenir posibles percances a bordo.

La prudencia en la navegación resultará fundamental debido a la densidad de barcos prevista. Las autoridades recuerdan la necesidad imperiosa de respetar los límites de velocidad y mantener la distancia de seguridad entre embarcaciones, prestando especial atención a la presencia de bañistas. De igual modo, las tripulaciones deberán permanecer permanentemente a la escucha a través del canal 16 de VHF, la frecuencia internacional destinada a las comunicaciones de socorro y llamada.

Finalmente, se hace un llamamiento expreso para evitar el uso indebido de bengalas, las cuales deben emplearse únicamente en casos de emergencia real para no generar falsa alarma. Del mismo modo, se recuerda la prohibición absoluta de superar el aforo máximo permitido en la embarcación y de realizar fondeos sobre praderas de posidonia oceánica.