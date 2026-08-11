El eclipse solar del miércoles no será lo único que se verá en Mallorca: el significado del ‘rayo verde’, un fenómeno único que casi nadie conoce
Un fenómeno que se podrá observar al atardecer si las condiciones atmosféricas y el horizonte están despejados
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El próximo 12 de agosto de 2026 se producirá uno de los momentos astronómicos más llamativos de los últimos años. Esto se vivirá de una forma especial en Mallorca, ya que al eclipse solar total que podrá observarse desde la isla se sumará otro fenómeno mucho más breve y difícil de ver denominado rayo verde. El Instituto Geográfico Nacional asegura que en Palma el eclipse comenzará a las 19:38 horas y alcanzará su máximo esplendor en torno a las 20:32 horas, instante en el que el Sol se encontrará muy cerca del horizonte. Un eclipse cuya totalidad durará aproximadamente un minuto y medio.
El ‘rayo verde’
El rayo verde es un fenómeno óptico que puede producirse durante los últimos momentos de la puesta de sol. Apenas dura unos segundos y consiste en que la parte superior del astro puede adquirir una tonalidad verdosa antes de desaparecer por el horizonte. Un efecto que se produce porque la atmósfera terrestre actúa como una especie de prisma y separa los diferentes colores de la luz solar. Además, la refracción atmosférica hace que los tonos azules y verdes permanezcan visibles durante un instante más que los rojos y naranjas. En conclusión, este efecto se produce por la interacción de la luz con la atmósfera.
El ‘rayo verde’ y el eclipse solar
Lo que va a hacer único al día de mañana será la combinación de ambos fenómenos. Esta proximidad temporal crea una ventana excepcional para intentar observar el rayo verde en la isla mallorquina. Aunque los especialistas afirman que no pueden asegurar la veracidad de este hecho porque será necesario que las condiciones acompañen. La presencia de nubes, polvo o humedad podría impedir que este mix de acontecimientos no sea visible.
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Un eclipse especial para Mallorca
Las Islas Baleares serán protagonistas de uno de los eclipses más impactantes. Por esa razón, aquellas personas que deseen contemplar el rayo verde deberán buscar un lugar con visión completa y despejada hacia el oeste. Además, es fundamental extremar las precauciones durante las fases parciales del eclipse, utilizando gafas homologadas para el acontecimiento. Así que la combinación de eclipse, puesta de sol y posible rayo verde convertirá a Mallorca en uno de los lugares más emblemáticos de este verano.