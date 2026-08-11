Los expertos en zoología avisan: «Hay evidencias de que los mosquitos están desarrollando resistencia a los insecticidas»

La picadura más letal del mundo es la de uno de los animales más pequeños que hay en nuestra fauna, el mosquito. No mata por su fuerza, sino por actuar como intermediario entre las personas y parásitos y virus mortales. Este insecto causa entre 700.000 y 760.000 muertes cada año, donde un 80% son provocadas por el contagio de la malaria, aunque también puede contagiar dengue, zika o la fiebre amarilla.

Factores como el calentamiento global están actuando como acelerador biológico para los mosquitos. El aumento de las temperaturas ayuda a calentar el cuerpo del insecto, logrando que los virus se multipliquen más rápido en su interior y que piquen con mayor frecuencia.

Esto se añade a que muchas especies, como el mosquito tigre, están llegando a Europa, América del Norte, donde antes el clima templado los mantenía alejados. Las ciudades se están convirtiendo en entornos de millones de depósitos de aguas estancadas que funcionan como refugios perfectos para los mosquitos. Al destruir bosques y selvas, alteramos los ecosistemas, empujando a muchas especies, en este caso de mosquito, a migrar a zonas de poblaciones humanas.

Resistencia a los insecticidas

El factor más clave que puede suponer un problema en el futuro es el desarrollo de resistencia por parte de los mosquitos a los insecticidas. Un estudio publicado en la revista científica Frontiers in Tropical Diseases analiza al mosquito Aedes aegypti.

En este estudio se comprobó, tras aplicar insecticida alfa-cipermetrina, que el 97,91% de los insectos murieron. Esto quiere decir que un 2,09% de los invertebrados estudiados sobrevivieron al pesticida. Este margen se sitúa en el límite de la alerta para detectar una posible resistencia.

Esta mutación o evolución que hace resistentes a los mosquitos es producida porque los insectos generan proteínas detoxificantes pocas horas después del contacto. Una de sus enzimas multiplica su actividad más de 21 veces para degradar el químico. El abuso de la fumigación acelera la mutación de sus genes, haciendo que sobrevivan los más fuertes.

Las formas de prevención de mosquitos más eficaces y básicas pasan por rotar los compuestos químicos para no saturar una sola opción. Evitar el agua estancada para frenar la cría de larvas y vigilar las poblaciones silvestres de forma constante.