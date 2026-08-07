Mallorca facilitará el teletrabajo a los empleados públicos con motivo del eclipse del 12 de agosto

El Consell de Mallorca facilitará el teletrabajo a su personal con motivo del eclipse del 12 de agosto ante la previsión de posibles restricciones y dificultades de movilidad en las carreteras de la isla.

La medida tiene como objetivo reducir los desplazamientos, contribuir a descongestionar la red viaria y facilitar la conciliación y la organización de la jornada laboral, sin afectar a la continuidad de los servicios que presta la institución insular.

Las personas tendrán que situarse en el lugar desde donde prevén observarlo y verificar si ven el sol en la puesta, en el horario asignado según cada isla y zona: a las 20:25 horas en Menorca; a las 20:26 en el norte y centro de Mallorca; a las 20:27 en el sur de Mallorca, y a las 20:28 en Ibiza y Formentera.

El consejero de Hacienda, Innovación y Función Pública del Consell, Rafel Bosch, ha informado que «el Consell quiere facilitar la tarea a los trabajadores de esta casa, para que se puedan organizar de la mejor manera y que se adapte a sus necesidades, en un día en el qué habrá restricciones de tráfico».

De este modo, las personas trabajadoras del Consell de Mallorca que tengan autorizada la prestación de servicios en la modalidad de teletrabajo y no sea en miércoles, se les autorizará un día adicional para que el día 12 de agosto presten servicios en esta modalidad.

Con estas medidas, la institución quiere anticiparse a las posibles afectaciones de movilidad que puedan producirse durante una jornada de especial afluencia y facilitar una organización del trabajo compatible con la seguridad vial y el mantenimiento de los servicios públicos.

En Mallorca, en la Serra de Tramuntana, se ha acordado restringir el paso a todos los vehículos de motor a partir de las 15.00 horas del día 12 de agosto, o antes si las autoridades competentes lo consideran necesario. La medida afecta a todas las carreteras previstas con restricciones, sin excepciones. Por tanto, se aplicará a las vías de las cuatro islas, incluida la Ma-10, que atraviesa la Serra de Tramuntana, así como a las restricciones previstas dentro del plan específico de Palma.