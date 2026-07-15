Los vuelos a Mallorca en las fechas del eclipse del 12 de agosto se disparan un 500% respecto a 2025, entre otras cuestiones porque Baleares será el último punto del planeta desde el que podrá observarse la totalidad del eclipse, con el sol próximo al horizonte durante el fenómeno.

En general, Mallorca es uno de los destinos que más ha incrementado su demanda, según la agencia de viajes online Kiwi.com lo que ha influido en los precios de los vuelos. El precio medio aproximado de un billete a Palma en esas fechas se sitúa en 92,50 euros por pasajero, con una franja habitual de precios entre 60 y 80 euros, según los datos de la compañía.

Las reservas de vuelos realizadas por viajeros españoles hacia destinos desde los que será visible el eclipse total de sol del próximo 12 de agosto se han multiplicado por cuatro respecto al mismo periodo del año anterior.

El número de pasajeros españoles con billete para viajar entre el 7 y el 12 de agosto a destinos situados en la franja de totalidad del eclipse ha aumentado un 304% en comparación con 2025, según la compañía, que apunta al crecimiento del turismo vinculado a este fenómeno astronómico.

En el caso de Baleares, el miércoles 12 de agosto de 2026, a partir de las 19:38 horas, la luna empezará a interponerse entre la Tierra y el sol. En menos de una hora, lo habrá ocultado. Entre las 20:30 horas y las 20:34, el día se convertirá en noche.

Desde algunos lugares de Baleares, podrá contemplarse cómo el sol queda completamente eclipsado. La totalidad del eclipse empezará primero en Menorca, a las 20:30:01, y progresará hacia el sur hasta llegar a Formentera a las 20:33:23.

La duración será máxima en Mallorca, alrededor de un minuto y medio, y mínima en Formentera, donde no llegará a los 30 segundos.

También la cornisa cantábrica ha registrado un aumento de reservas. Los vuelos de pasajeros españoles hacia Santander y Bilbao durante el periodo del eclipse han crecido un 122% interanual. Los viajeros con destino al norte reservan sus vuelos una media de 88,3 días antes de la salida, frente a los 92,3 días de media general, y el precio medio por pasajero alcanza los 136,93 euros.

Islandia se sitúa como una alternativa para los viajeros que buscan desplazarse específicamente para observar el fenómeno. Los pasajeros españoles con vuelos al país en esas fechas han aumentado un 135%, con un precio medio de 477,79 euros por persona y una antelación media de reserva de 109,7 días. Kiwi.com señala que los datos de este destino tienen carácter orientativo debido al reducido tamaño de la muestra.

El vicepresidente de Producto de Consumo de Kiwi.com, Michal Sindelár, ha destacado que los datos reflejan «tres viajes completamente distintos» ante un mismo fenómeno: una escapada a Mallorca, un desplazamiento flexible al norte de España y una expedición planificada a Islandia.