La casa de Sandra Barneda en Madrid: un refugio de 2 millones en el barrio más exclusivo, entre palacios, historia y diseño

Sandra Barneda vive una de sus etapas más felices. La presentadora, periodista y escritora acaba de anunciar su boda con Pascalle Paerel, su pareja desde hace varios años, y celebra este nuevo capítulo de su vida desde uno de los rincones más especiales de Madrid: el barrio de Justicia. Su hogar madrileño se encuentra en una de las zonas más cotizadas y con más personalidad de la capital, un lugar que combina historia, arquitectura señorial y un ambiente artístico que encaja perfectamente con la personalidad de Barneda. Lejos del foco mediático, la comunicadora ha encontrado en este barrio su refugio privado, un espacio donde disfrutar de la tranquilidad y de su faceta más personal.

Aunque Sandra Barneda mantiene la privacidad sobre los detalles de su vivienda, la zona en la que reside permite imaginar una casa con mucho encanto: un piso amplio de estilo clásico madrileño, con techos altos, grandes ventanales, balcones tradicionales y elementos arquitectónicos originales que aportan carácter y elegancia. Este tipo de viviendas son auténticos tesoros inmobiliarios. Un piso de estas características en el barrio de Justicia puede alcanzar un valor aproximado de entre 1,2 y 2 millones de euros, dependiendo de factores como la superficie, la reforma, la altura del inmueble, la finca y elementos exclusivos como terraza, vistas o acabados de lujo. Las propiedades más especiales de la zona pueden superar incluso esas cifras.

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La vivienda de Sandra transmite una estética elegante, luminosa y muy personal, donde el diseño contemporáneo convive con piezas de carácter y un ambiente acogedor. Los tonos neutros predominan en todas las estancias, con paredes blancas que potencian la luz natural y permiten que el mobiliario, las obras de arte y los elementos decorativos cobren protagonismo. La madera, presente en suelos, armarios y detalles arquitectónicos, aporta una sensación cálida y atemporal.

Uno de los espacios más llamativos es el salón, donde destaca un sofá de piel en color crema y un gran cuadro de tonos dorados, que se convierte en el auténtico foco visual de la estancia. La decoración apuesta por un minimalismo elegante, con pocos elementos, pero cuidadosamente seleccionados. El resultado es un ambiente que combina sofisticación y confort, pensado tanto para el descanso como para compartir momentos con invitados.

La pasión por la lectura queda patente en otra de las estancias de la casa. Una gran librería de suelo a techo alberga decenas de libros perfectamente organizados, junto a fotografías, recuerdos personales y objetos decorativos que aportan un toque íntimo. A su lado se encuentra un piano y una obra de arte de gran formato, creando un espacio donde la literatura, la música y el arte conviven de forma natural.

Otro de los rincones que muestran las imágenes es un amplio vestidor o zona de paso, con armarios de madera a medida que ocupan ambos lados de la estancia. La luz natural que entra por la ventana resalta los acabados de la madera y la amplitud del espacio, mientras que el suelo continuo de madera refuerza la sensación de armonía. En conjunto, la vivienda destaca por su apuesta por materiales nobles, espacios despejados y una decoración de estilo sereno, cálido y muy cuidado.

Justicia es uno de los barrios favoritos de quienes buscan un Madrid elegante, cultural y con identidad propia. Sus calles están llenas de edificios históricos del siglo XIX, antiguos palacetes y viviendas señoriales que han sido rehabilitadas para convertirse en hogares exclusivos. Entre los grandes símbolos que rodean el día a día de Sandra Barneda destaca el Palacio de Longoria, una auténtica joya del modernismo madrileño situada entre las calles Fernando VI y Pelayo. Sus formas curvas, sus detalles escultóricos y su espectacular fachada lo convierten en uno de los edificios más singulares de la ciudad.