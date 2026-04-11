Casi nadie lo sabe, pero esta famosa presentadora española se ha mudado a Ámsterdam por un motivo de peso

La trayectoria de Sandra Barneda atraviesa uno de sus momentos más sólidos en el ámbito profesional. Gracias a Supervivientes y a La isla de las tentaciones se ha convertido en uno de los rostros más famosos de Mediaset. Sin embargo, más allá de los focos, la comunicadora vive una transformación personal que hasta hace poco había pasado prácticamente desapercibida para el gran público.

Se trata de un cambio de vida que la ha llevado a establecerse parcialmente fuera del país, concretamente en Ámsterdam, y que responde a un motivo tan sencillo como determinante: el amor.

Siempre discreta con su intimidad, Sandra Barneda ha sabido mantener un delicado equilibrio entre su exposición mediática y su vida privada. No obstante, en los últimos tiempos ha comenzado a compartir pequeños fragmentos de su día a día, mostrando una etapa marcada por la estabilidad emocional. En ese nuevo capítulo tiene un papel fundamental su pareja, Pascalle Paerel, con quien mantiene una relación desde hace más de tres años y que ha influido de forma decisiva en su actual estilo de vida.

Madrid y Ámsterdam

Lejos de tratarse de una mudanza convencional, la presentadora ha optado por un modelo de vida que combina su actividad profesional en España con su vida personal en Países Bajos. Tal y como ella misma ha explicado, actualmente reside entre Madrid y Ámsterdam, organizando su agenda de manera que pueda atender sus compromisos laborales sin renunciar a su vida en pareja.

Esta doble residencia no responde a cuestiones sentimentales, sino a una manera de entender el equilibrio vital. En sus propias palabras, se trata de una etapa en la que conviven dos ritmos distintos, dos formas de vivir que, lejos de entrar en conflicto, se complementan. Mientras Madrid representa su centro profesional, Ámsterdam se ha convertido en un espacio de desconexión y estabilidad emocional.

A través de sus redes sociales, Sandra ha dejado entrever cómo es su día a día en la capital neerlandesa. En una de sus publicaciones más comentadas, la presentadora reconocía sentirse plenamente feliz con esta nueva vida, rodeada de canales, nuevas costumbres y una rutina diferente a la que había llevado durante años en España.

¿Cómo es la vida de Sandra Barneda?

En Ámsterdam, la presentadora ha adoptado hábitos que reflejan una forma de vida distinta, desde los horarios hasta la gastronomía o el idioma. Ella misma ha relatado cómo ha incorporado a su día a día elementos tan característicos como los stroopwafels recién hechos o las cenas a horas más tempranas, algo habitual en el norte de Europa.

Este proceso de adaptación también ha tenido un impacto en aspectos más personales, como el idioma. Sandra Barneda ha reconocido que su inglés ha evolucionado notablemente desde que pasa más tiempo fuera de España, pasando de un uso más limitado a una mayor soltura en su comunicación diaria. Incluso su perro, Leo, forma parte de esta transición, acompañándola en esta nueva etapa y adaptándose a su nuevo entorno.

Pese a ello, la presentadora no ha dejado de lado sus responsabilidades profesionales. Su papel al frente de Supervivientes, donde conduce las galas en directo, la obliga a regresar semanalmente a Madrid. Esta dinámica exige una constante movilidad, pero también evidencia su compromiso con un formato que sigue siendo uno de los más relevantes de la televisión.

La pareja quiere ser discreta

La relación con Pascalle Paerel ha supuesto un cambio emocional y construcción de un proyecto de vida compartido. Ambas han dado un paso significativo al adquirir una vivienda en Ámsterdam, consolidando así su apuesta por este modelo de vida entre dos países.

La compra de esta casa, que inicialmente generó cierta confusión al ser interpretada como un posible enlace matrimonial, fue aclarada por la propia Sandra Barneda, quien explicó que todavía no se han dado el «sí, quiero». Este gesto refleja la estabilidad de la pareja y su intención de mantener un espacio común en el que desarrollar su vida juntos.

En paralelo, Paerel también mantiene un estilo de vida similar, alternando su presencia entre Ámsterdam y Madrid. La empresaria, con una trayectoria vinculada al mundo de la moda tras su etapa como bailarina, dirige su propia agencia de modelos con sede en la capital neerlandesa, lo que explica en parte la elección de esta ciudad como base.

Aunque ambas han optado por preservar su intimidad, en los últimos meses han compartido algunos momentos significativos de su relación. Las felicitaciones públicas en fechas señaladas han permitido conocer el grado de complicidad que existe entre ellas. Especialmente destacada fue la dedicatoria que Barneda realizó a su pareja por su cumpleaños, en la que describía su relación como un viaje vital lleno de crecimiento compartido.

Del mismo modo, Pascalle también quiso acompañar a la presentadora en un momento simbólico como su 50 cumpleaños, dedicándole unas palabras que evidencian la solidez del vínculo. Este intercambio de mensajes, aunque puntual, ha servido para confirmar que atraviesan una etapa especialmente estable y satisfactoria. Ahora solo queda una pregunta por hacer, ¿cuál será el próximo movimiento de la pareja?