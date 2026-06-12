La carrera de Beret se complica tras su denuncia por presunta agresión sexual: comienzan las cancelaciones

La carrera musical de Beret se encuentra pendiendo de un hilo. A sus casi 39 años, el artista fue detenido el pasado jueves, 11 de junio, tras ser acusado de un presunto delito de agresión sexual. Horas más tarde, fue pasado a disposición judicial y puesto en libertad provisional, aunque con la imposición de varias medidas cautelares como no poder comunicarse con la denunciante ni acercarse a menos de 500 metros de la misma, así como la retirada del pasaporte durante tres meses.

Por el momento, no han trascendido más detalles sobre la víctima ni sobre las circunstancias concretas de los hechos. Aunque OKDIARIO ha podido conocer que la Policía Nacional recibió la denuncia hace un par de días, pero que decidieron esperar a que actuara frente al Papa León XIV para llevar a cabo su detención . A la espera de esclarecerlo todo, lo que sí es una realidad es que la denuncia ya ha comenzado a tener impacto en la trayectoria musical del cantante sevillano. Y es que, de la apretada agenda de compromisos que tiene por delante este verano, ya hay dos actuaciones que han sido canceladas.

La primera ha sido el concierto que tenía programado para el próximo 10 de agosto en las Nits de festa de Elche, el festival que tiene lugar cada verano con motivo de las Fiestas de Agosto de Elche. Así lo ha confirmado el ayuntamiento de la ciudad alicantina en sus redes sociales, donde, a golpe de comunicado, han anunciado la cancelación de la actuación de Beret. «Tras las informaciones aparecidas en los distintos medios de comunicación sobre la detención del cantante Beret, por un presunto delito de agresión sexual, el Ayuntamiento de Elche ha decidido cancelar la actuación prevista en NITS de Festa, para el 10 de agosto», explicaban. Además, añadía que el Consistorio ya estaba trabajando con la productora para adjudicar, en la mayor brevedad posible, un nuevo artista en su lugar.

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Por otro lado, de la misma manera, el Ayuntamiento de Armilla (Granada) también ha anunciado la cancelación del concierto que había programado del artista para las Fiestas de San Miguel, ya que considera que es incompatible con el compromiso firme que la localidad mantiene con la prevención de las violencias machistas y la creación de espacios seguros para la mujer. «En Armilla no todo vale. Frente a cualquier forma de violencia contra las mujeres, no habrá dudas, ni ambigüedades, ni pasos atrás», concluían.