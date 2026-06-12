Última hora sobre el caso de Beret: el juez le retira el pasaporte y le impone medidas cautelares

Las últimas horas han situado inesperadamente a Beret en el centro de la actualidad informativa. El cantante sevillano ha comparecido ante la Justicia en el marco de una investigación abierta a raíz de una denuncia relacionada con unos hechos que se estarían investigando y que, presuntamente, se remontarían al pasado mes de abril.

La noticia ha generado una notable expectación desde que trascendió su paso por sede judicial, ya que quedaba por conocer cuál sería la decisión adoptada respecto a su situación mientras continúan las diligencias. Finalmente, el juez ha acordado su puesta en libertad provisional, aunque con la imposición de varias medidas cautelares.

Las medidas acordadas por el juez

Según ha trascendido, la resolución judicial establece la prohibición de comunicarse con la denunciante y de acercarse a ella a menos de 500 metros. Además, también se ha acordado la retirada de su pasaporte durante un periodo de tres meses.

Por el momento, no han trascendido oficialmente más detalles sobre el contenido concreto de la denuncia ni sobre las circunstancias que forman parte de la investigación. La causa continúa abierta y será el avance de las diligencias el que permita esclarecer los hechos y determinar los siguientes pasos del procedimiento.

Un momento de gran exposición para Beret

La repercusión de la noticia se ha visto amplificada por producirse en una etapa de gran visibilidad para Beret. En los últimos meses, el artista ha mantenido una intensa actividad profesional y ha participado en algunos de los eventos musicales más destacados de la temporada.

De hecho, una de sus apariciones más comentadas tuvo lugar hace apenas unos días durante el multitudinario acto celebrado con motivo de la visita del papa León XIV a España. Su actuación ante miles de asistentes formó parte de uno de los momentos más destacados de la jornada y volvió a poner de manifiesto el enorme seguimiento que mantiene entre el público.

Aquella imagen del cantante sobre el escenario, centrado en su faceta artística, contrasta con el foco mediático que ahora rodea a su situación judicial. Sin embargo, por el momento, la atención se encuentra puesta exclusivamente en el desarrollo de la investigación y en las decisiones que puedan adoptarse en las próximas semanas.

Una investigación todavía en fase inicial

En cualquier caso, la causa se encuentra todavía en una fase preliminar. La apertura de una investigación y la adopción de medidas cautelares no constituyen una condena ni implican un pronunciamiento sobre la responsabilidad de las personas implicadas.

Será el desarrollo del procedimiento judicial, así como las pruebas y actuaciones que se practiquen a partir de ahora, lo que permitirá esclarecer los hechos investigados y determinar el recorrido de una causa que, por el momento, continúa bajo la supervisión de los tribunales.