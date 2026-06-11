El cantante Beret, detenido en Sevilla por una presunta agresión sexual

El cantante sevillano Francisco Javier Álvarez Beret, conocido artísticamente como Beret, ha sido detenido este jueves en Sevilla por la Policía Nacional por una presunta agresión sexual. El artista ha sido trasladado a dependencias policiales y posteriormente ha pasado a disposición judicial sin prestar declaración. Ahora será el juzgado encargado del caso el que determine los próximos pasos de una investigación que, según las primeras informaciones, estaría relacionada con un único episodio denunciado.

Por el momento, las circunstancias concretas que rodean la denuncia no han trascendido. Tampoco se conocen detalles sobre la fecha de los hechos investigados ni sobre la identidad de la denunciante. Las informaciones conocidas hasta ahora apuntan a que la investigación se centraría en un único caso, aunque será el desarrollo de las diligencias judiciales el que permita esclarecer lo sucedido.

Según ha trascendido, la detención fue practicada por agentes especializados en atención a la mujer, que localizaron al cantante en Sevilla antes de trasladarlo a dependencias policiales. Una vez en comisaría, Beret optó por no prestar declaración y fue puesto posteriormente a disposición judicial.

La investigación se encuentra todavía en una fase inicial y, por el momento, no han trascendido más detalles sobre el procedimiento ni sobre las posibles medidas que pueda adoptar el juzgado encargado del caso. Tampoco se ha producido ninguna comunicación oficial por parte del artista o de su equipo de representación.

La noticia llega apenas unos días después de que el cantante participara en uno de los actos vinculados a la visita del Papa León XIV a España, en Barcelona. A sus 30 años, Francisco Javier Álvarez Beret se ha consolidado como uno de los artistas españoles más exitosos de la última década con temas como Lo siento, Vuelve o Si por mí fuera se ha convertido en una de las voces más reconocibles del panorama musical nacional.