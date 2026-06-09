El avión del Papa aterriza en Barcelona sin la bandera de España, que sí lució en su llegada y despegue de Madrid

El Papa León XIV ha llegado a Barcelona este martes, poco antes de las 13:00 horas, en un avión que, a su salida del Aeropuerto Adolfo Suárez – Madrid Barajas, lucía desde la cabina del piloto dos banderas, la de España y la de Ciudad del Vaticano, que no se han visto tras el aterrizaje en El Prat. El sábado, en el aterrizaje del avión del Pontífice en Madrid, también se vio una insignia nacional que ha brillado por su ausencia hoy en la Ciudad Condal.

Las imágenes no dejan lugar a dudas. Tanto en la llegada del Papa a Madrid, primera de las tres paradas en su visita a España, como en el despegue y despedida de la capital para poner rumbo a Barcelona, el avión que traslada al Santo Padre ha lucido ambas banderas, la de España y la de Ciudad del Vaticano, en la parte frontal del vehículo aéreo.

Estas insignias, sin embargo, no se han colocado en el aterrizaje en el Aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, algo más de una hora después del inicio del viaje de León, donde sí vimos las banderas, no sólo en el avión de la compañía Iberia, sino también en tierra firme, donde se entrelazaban los emblemas españoles y de la Santa Sede.

León XIV pronunciará parte de su discurso en Barcelona en catalán, pero los partidos independentistas consideran que no es suficiente con ello y critican que no complete toda su intervención en esta lengua. Por ello, hay quien estaría planeando un recibimiento hostil al Santo Padre, incluyendo la muestra de esteladas y silbidos. En el otro lado, también se espera que acérrimos feligreses puedan mostrar banderas de España y, sobre todo, de El Vaticano, para la acogida al Pontífice.

Miriam Nogueras, portavoz del Junts en el Congreso de los Diputados, ya dio un paso por parte de los independentistas y se dirigió a León XIV el lunes, en el encuentro del Papa con las Cortes. La diputada le transmitió el siguiente mensaje. «Su Santidad, como Gaudí, soy catalana. Hablar el idioma de la tierra que te acoge es un maravilloso acto de amor y respeto. Espero que disfrute de su visita a Cataluña, mi nación».

La agenda del Papa en Barcelona

Después de tres días de actos en Madrid, el Papa León XIV ha aterrizado en Barcelona, en el aeropuerto Josep Tarradellas Barcelona-El Prat, para iniciar una visita de dos días a Cataluña. El Pontífice ha volado junto a la delegación vaticana y un grupo de unos 80 periodistas en un A320 que Iberia ha habilitado para la ocasión.

El primero en saludar a León XIV ha sido el presidente de la Generalitat, Salvador Illa. También han acudido a recibirle el ministro de Hacienda, Arcadi España; el delegado del Gobierno en Cataluña, Carlos Prieto; el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni; el presidente del Parlament, Josep Rull; la presidenta de la Diputación de Barcelona, Lluïsa Moret; el cardenal arzobispo de Barcelona, Juan José Omella, y el obispo de Sant Feliu de Llobregat, Xavier Gómez, entre otras autoridades.

Los principales actos del Papa León XIV en su visita a Cataluña son los siguientes:

Martes, 9 de junio de 2026

13:00. Rezo de la Hora Media en la Catedral de la Santa Cruz y Santa Eulalia.

20:00. Vigilia de oración en el estadio olímpico Lluís Companys.

Miércoles, 10 de junio de 2026