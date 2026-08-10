Avance de ‘La Promesa’ de hoy, 10 de agosto: Martina confiesa a Jacobo que le ha sido infiel con Adriano
Capítulo 883 de 'La Promesa'
Avance de 'La Promesa' de hoy, 7 de agosto: Jacobo regresa y no quiere separarse de Martina
La Promesa, poco a poco y con el paso de los años, se ha ganado a pulso convertirse en una de las ficciones diarias que más éxito está cosechando en nuestro país. Esto no es producto de la casualidad, puesto que estamos ante una historia verdaderamente sorprendente y espectacular que, pase lo que pase, está marcando un antes y un después en numerosos aspectos. Y siendo honestos, no es para menos. El pasado viernes 7 de agosto, los espectadores de La 1 de Televisión Española pudieron disfrutar del capítulo 882 de La Promesa. Así pues, fueron testigos de cómo Jacobo confiesa a Adriano que no concibe su vida sin Martina, por lo que Adriano no puede evitar sentirse profundamente mal. Petra pone muchas trabas al bautizo de Janita, por lo que todos empiezan a creer que ha vuelto a las andadas. María explica a Carlo que le quiere, pero no de manera apasionada, ni mucho menos.
Es más, le hace hincapié en que se trata de un amor que se va construyendo. Cristóbal da un toque de atención a las cocineras: el postre de los señores está asqueroso. Candela, por su parte, empieza a sospechar que Julio les ha declarado la guerra. Curro da un toque de atención a Máximo por el hecho de que no valore tener una hija como Ángela. El Capitán de la Mata convence a Ciro para vender el manual a mil pesetas y este logra cerrar su primera venta. Julieta se sincera con Manuel para que defienda su empresa, pero para él su prioridad es Julieta. Petra continúa dando la razón a los «duquesitos», lo que termina de alarmar a las chicas. Carlo pone en marcha una campaña para convencer a María de casarse aprovechando el bautizo de Janita, por lo que no duda en movilizar tanto a Teresa como a Pía. Finalmente, Máximo ha tomado una decisión definitiva respecto al reconocimiento público de Ángela.
¿Qué sucede en el capítulo 883 de ‘La Promesa’ que se emite hoy, lunes 10 de agosto?
De esta manera tan concreta, los espectadores de La 1 de Televisión Española van a poder ver cómo Máximo no puede evitar estallar por el gesto de Ángela, pero nadie en la mesa lo apoya. Curro se ve incapaz de consolar a Ángela, que es presa de la rabia. Martina y Adriano comparten la culpa que sienten ante el regreso de Jacobo.
Lorenzo y Ciro ultiman todos los detalles de su estafa a Manuel, por lo que acuerdan que harán dos cobros a las empresas y él solamente recibirá el de uno. Ricardo, Pía y Teresa analizan la actitud de Petra, y se dan cuenta de que la están perdiendo en favor de Tomasa. Julio vuelve a sabotear a las cocineras y deja muy claro que es el responsable, riéndose en su cara.
Carlo continúa con su campaña para casarse con María en el bautizo, pero ella termina enfadándose con él por presionarla. Leocadia dice a Máximo que lo mejor que puede hacer es pedir perdón y reconocer a Ángela, pero él se niega rotundamente a dar ese paso. Martina no puede más y confiesa a Jacobo que hay otra persona en su vida, y que es Adriano. No te pierdas los próximos capítulos de La Promesa, cada tarde de lunes a viernes, en La 1 de Televisión Española.
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