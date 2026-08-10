Pedro Porro anuncia su boda con María Hurtado: «Ha dicho que sí»

Pedro Porro está viviendo uno de los años más bonitos de su vida. No solamente por haber cumplido su sueño de jugar el Mundial 2026 junto a la Selección Española de Fútbol, sino que ha sido uno de los jugadores destacados de la competición y, además, ha sido uno de los que han logrado esa ansiada segunda estrella para España. Pero no todo queda ahí, puesto que no solamente está teniendo una temporada de ensueño a nivel profesional, sino que en el terreno personal también está destacando de forma considerable. Y es que no solamente ha dado la bienvenida a su hijo, sino que ahora ha dado a conocer, a través de su perfil de Instagram, que se va a casar con María Hurtado, su actual pareja.

Poco menos de un mes desde aquella final contra Argentina en la que La Roja logró hacerse con la victoria en el Mundial 2026, el futbolista de 26 años ha dado el importantísimo paso de pedir matrimonio a su pareja, madre de su hijo, con quien lleva aproximadamente dos años y medio. A través de una publicación realizada en la mencionada red social, Pedro Porro ha compartido una serie de imágenes con las que ha querido hacer partícipes a sus seguidores de la noticia. Esta pedida de mano ha tenido lugar durante las vacaciones de verano que la pareja estaba disfrutando tras el mundial, en una estancia en las Islas Turcas y Caicos en Bahamas.

María Hurtado dice «sí, quiero» a Pedro Porro

En total, el futbolista del Tottenham ha compartido un total de nueve imágenes en blanco y negro, con las que nos hace ser testigos del instante concreto en el que ha preguntado a María Hurtado si quiere casarse con él. Lo ha hecho ante unas letras enormes situadas en el complejo turístico en el que se encuentran disfrutando de sus vacaciones.

Como manda la tradición, el defensa se ha arrodillado y ha sacado una pequeña cajita con un anillo para su pareja. Ella, como no podía ser de otra manera, ha reaccionado emocionada y sorprendida. «Ha dicho que sí», escribió el de Don Benito (Badajoz) en inglés, junto a las imágenes. En ellas, podemos ver a la pareja abrazándose, besándose y disfrutando de un momento verdaderamente idílico. Y añadió: «Nuestro amor, nuestra familia y ahora… nuestro para siempre».

Todo sobre su historia de amor

La pareja lleva años compartiendo su vida, aunque si hay algo por lo que han destacado durante todo este tiempo es que han mantenido su historia de amor completamente alejada de la exposición mediática. Eso sí, durante estos años, María Hurtado ha acompañado a Pedro Porro en las diferentes etapas de su carrera futbolística, especialmente por su paso por diferentes clubes hasta llegar al Tottenham, en el que actualmente milita. Por lo tanto, ha sido su apoyo incondicional.

Lejos de que todo quede ahí, hay que tener en cuenta que la pareja ha vivido un cambio verdaderamente importante en el terreno personal, y todo con la llegada de su hijo. Los dos se convirtieron en padres y empezaron una nueva etapa en su relación. En numerosas ocasiones, Pedro Porro ha hecho hincapié en lo importante que es para él su familia, por lo que tanto él como María Hurtado han preferido compartir solamente algunos momentos de su vida privada.