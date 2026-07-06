Quién es María Hurtado, pareja de Pedro Porro: su edad, su pareja y cuántos hijos tiene

La Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa su andadura y la Selección Española de Fútbol no está dejando indiferente con su paso por el evento. Y es que, es uno de los acontecimientos deportivos más importantes que puede jugar un futbolista. Por ello, no es de extrañar que los deportistas apuesten por viajar con su familia y seres queridos. De hecho, Pedro Porro lo ha hecho con el objetivo de tener a los suyos más cerca. Y es que María Hurtado, su pareja, es uno de los mayores pilares de su vida. Pero, ¿quién es esta mujer que ha conquistado el corazón del deportista? ¡Te contamos lo que se sabe!

María Hurtado es una mujer que prefiere mantener un perfil bajo a pesar de la popularidad de su pareja. Los datos que se saben de ella son pocos, pues prefiere quedarse al margen de la fama y del foco mediático. Se desconoce cuál es la profesión de la joven, pero tiene un perfil activo en redes sociales. En plataformas como Instagram, acostumbra a compartir contenido relacionado con momentos importantes de su vida, que marcan sus días o junto a su familia. Y es que ya cuenta con más de 13.000 seguidores.

Se desconoce cuándo comenzó su relación sentimental con Pedro Porro, pero su primera publicación en redes sociales data de comienzos del 2024. Desde entonces, ha forjado una vida junto al futbolista en Inglaterra. Pues, el deportista juega en el Tottenham Hotspur Football Club. Asimismo, según lo que se ha podido saber, ella ya era madre antes de conocer al joven. Una pequeña que es fruto de una relación anterior y tiene 8 años. Junto a Pedro Porro, también ha dado la bienvenida al mundo a un niño. El pequeño nació el pasado septiembre del 2025 y lo llamaron Pedro Jr.

Inés García, Claudia Rodríguez y muchas otras parejas de futbolistas que se unen al Mundial del 2026

Este evento deportivo, como comentábamos anteriormente, está siendo muy importante para los futbolistas. En el caso de la Selección Española de Fútbol, los deportistas han viajado con sus familiares y parejas. Una situación que también se ha podido comprobar con Lamine Yamal. Y es que el joven ha acudido con Inés García. La joven sevillana se está labrando un hueco en el mundo de las influencers y su popularidad ha aumentado desde que comenzó su relación con él.

Lejos de quedar aquí, el público también está teniendo la oportunidad de ver a Claudia Rodríguez. La pareja de Marc Cucurella también está muy presente en el mundo de las redes sociales, por lo que comparte mucho contenido de esta competición. Todo ello sumado a Ainhi García, la pareja de Nico Williams, y Laura Abla, la pareja de Dani Olmo, entre otras.