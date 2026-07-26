Desapareció de la televisión de un día para otro: el sorprendente cambio de Natalia Estrada tras arrasar en los 90

La industria televisiva nos ha presentado, a lo largo de su historia, a numerosos rostros que han marcado la pequeña pantalla de una manera o de otra. Natalia Estrada fue una de ellos. Y es que, aunque muchos jóvenes no la conozcan, fue una de las comunicadoras estrellas de principios de los años 90. Y es que muchos recordarán haberla visto presentando La quinta marcha. El formato se emitía en Telecinco y fue todo un éxito en su momento. De hecho, comenzó siendo presentado por Penélope Cruz.

Con este proyecto, Natalia Estrada consiguió forjar sus primeros pasos en televisión. Y es que esto le abrió la puerta a nuevos formatos. La joven dejó su Gijón natal a los 18 años con el objetivo de mudarse a Madrid para luchar por sus sueños. Una iniciativa que tuvo sus recompensas. Y es que, años después, también encontró el amor. En 1994 se casó con el italiano Giorgio Mastrota, un importante paso en su vida que la llevó a hacer las maletas y mudarse a Italia. Una nueva etapa donde logró hacerse un hueco en la industria del entretenimiento italiano. Pues, capitaneó varios formatos de éxito en el país.

Natalia Estrada, gran amante del mundo de la equitación

Lejos de quedar aquí, Natalia Estrada regresó a España a principios de los años 2000 debido a que había recibido una buena oferta a nivel laboral. Armas de seducción fue su siguiente trabajo y tampoco decepcionó a nadie. Todo ello para continuar en el 2006 con El club de Flo, de laSexta, pero poco podríamos imaginarnos, por aquel entonces, que este sería su último trabajo en televisión.

Desde entonces, la comunicadora ha permanecido alejada por completo del foco mediático. Tal y como varios medios de comunicación han podido informar, ha optado por centrar su vida lo más lejos posible de las cámaras y la televisión. Ahora, la que fue presentadora se dedica a estar en contacto con la naturaleza. Pues, ha abierto un centro de equitación con su marido al que han bautizado bajo el título de Ranch Academy. Un proyecto que, por lo que dicen, les está dando muchas alegrías.

Respecto a su nueva vida, se sinceró con el medio italiano Corriere della Sera. «Me conquistó el mundo de los caballos, de la ganadería y el trabajo de vaqueros. Me levanto cada día a las cinco y media de la mañana. Vivimos en el campo y criamos ganado a la antigua usanza», comentó. Y es que ama tanto el mundo de la equitación y los caballos que ella y su marido han publicado un libro.