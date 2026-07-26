Temporada de El Puerto de Santa María 2026: la Plaza Real se corona con los dobles e históricos compromisos de Morante de la Puebla y Roca Rey

La temporada taurina para este verano de 2026 se abre por fin en la Plaza Real de El Puerto de Santa María y destacando de forma especial para los aficionados, tanto por la calidad de sus carteles como por el impacto mediático y la expectación generada en torno a sus principales protagonistas. En un contexto donde las grandes ferias buscan consolidar su identidad, el coso gaditano vuelve a reivindicarse como uno de los epicentros indiscutibles del verano, reuniendo a las figuras más influyentes del escalafón en un ciclo breve, pero de enorme intensidad con nombres como los de Morante de la Puebla y Roca Rey.

El gran reclamo de este abono, Morante de la Puebla tendrá una cuádruple comparecencia en apenas nueve días, un compromiso de máxima exigencia artística que no se producía en este escenario desde hace décadas. Y a su lado, la figura de Andrés Roca Rey emerge como el otro gran eje del ciclo, configurando un duelo generacional que añade un atractivo adicional a una feria ya de por sí genera mucho interés. La empresa Circuitos Taurinos, bajo la dirección de Carlos Zúñiga, ha diseñado una temporada compacta, del 31 de julio al 9 de agosto, que combina tradición, figuras que como vemos, están más que consagradas y oportunidades para nuevos valores. El resultado es una programación equilibrada que ha disparado el interés del público, reflejado en el fuerte ritmo de renovación de abonos y en la previsión de varios carteles de «no hay billetes» para una plaza que, año tras año, demuestra su capacidad de convocatoria.

Temporada de El Puerto de Santa María 2026

El abono principal de la temporada 2026 se articula en torno a seis festejos que condensan lo mejor del toreo actual en un periodo muy reducido. La apertura, el viernes 31 de julio, corre a cargo de una novillada con picadores en la que se anuncian nombres como Víctor Barroso, Gonzalo Capdevila, Samuel Castrejón y Antonio Santana, en un cartel que apuesta por la proyección de nuevos talentos con ganado de Rocío de la Cámara y Cortijo de la Sierra.

El sábado 1 de agosto llega el primer gran cartel de figuras con Morante de la Puebla, Alejandro Talavante y Juan Ortega frente a toros de Álvaro Núñez. Un día después, el domingo 2 de agosto, se produce uno de los momentos más esperados del ciclo con la comparecencia conjunta de Morante y Roca Rey, acompañados por Pablo Aguado, ante un encierro de Núñez del Cuvillo, en un cartel que ya nace con esnecia de lleno absoluto.

Tras el paréntesis de la semana, el viernes 7 de agosto se celebra la corrida de rejones con un elenco de primer nivel encabezado por Rui Fernandes, Diego Ventura y Moura Caetano, junto a Andrés Romero, Sebastián Fernández y Duarte Fernandes, con toros de San Pelayo. El sábado 8 de agosto, Morante regresa al ruedo junto a José María Manzanares y Daniel Crespo con toros de El Freixo, mientras que el cierre, el domingo 9 de agosto, vuelve a situar al diestro como eje central, esta vez junto a Borja Jiménez y David de Miranda, con la ganadería de Hermanos García Jiménez.

Morante de la Puebla, el gran protagonista de la temporada

La apuesta por Morante de la Puebla es más que evidente. Su presencia en cuatro de los seis festejos del abono configura un hecho excepcional que refuerza el carácter singular de la temporada y sitúa a la Plaza Real en el centro del debate taurino del verano.

Cada una de sus comparecencias presenta matices distintos, desde el cartel de corte clásico junto a Talavante y Ortega, hasta el esperado mano a mano implícito con Roca Rey, pasando por combinaciones que incluyen a figuras consolidadas como Manzanares o a toreros emergentes como Borja Jiménez. Esta variedad permite al aficionado apreciar diferentes registros del toreo de Morante, desde su vertiente más artística hasta su capacidad para competir en escenarios de máxima exigencia. Y el impacto de esta decisión se ha traducido en un notable incremento en la demanda de abonos, que roza cifras cercanas a los 3.500, consolidando un fenómeno de fidelización que refuerza el posicionamiento del coso portuense como una plaza clave dentro del circuito estival.

Roca Rey también protagonista

Si Morante representa la esencia más clásica y artística del toreo, Andrés Roca Rey encarna la dimensión más contemporánea, mediática y competitiva del escalafón. Su presencia en el cartel del 2 de agosto junto al diestro sevillano configura uno de los enfrentamientos más atractivos del año, un duelo que trasciende lo puramente taurino para convertirse en un fenómeno de masas. La rivalidad entre ambos, basada en estilos radicalmente distintos pero igualmente eficaces, añade un componente de tensión narrativa que eleva el interés del ciclo. Este pulso generacional no sólo se limita a una tarde concreta, sino que se proyecta sobre el conjunto de la temporada, reforzando la idea de que la Plaza Real es un escenario donde se dirimen algunos de los grandes debates del toreo actual. La combinación de ambos nombres en el cartel ha sido, de hecho, uno de los principales motores de la expectación previa y de la fuerte demanda de localidades.

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Precios, abonos y organización: claves de una temporada de alto impacto

La política de precios para la temporada 2026 mantiene una estructura amplia y segmentada, adaptada a los distintos perfiles de público que acuden a la Plaza Real. En la zona de sombra, las localidades de mayor categoría, como la barrera de primera fila, alcanzan los 195 euros por corrida, mientras que el abono completo puede superar los 960 euros, reflejando el alto valor de los carteles programados. En contraste, las localidades de sol ofrecen opciones más asequibles, con precios que parten desde cifras en torno a los 40 euros por festejo, lo que permite una mayor accesibilidad sin renunciar al espectáculo. Comprar entradas es fácil, a través de la plataforma oficial de Circuitos Taurinos, así como en taquilla física.