Podríamos estar ante un hito en la tauromaquia: la ganadería que puede hacer historia en San Isidro 2026 con el toro más peligroso del cartel

La Feria de San Isidro 2026 en la plaza de toros de Las Ventas se presenta como un ciclo de máxima exigencia, con la atención puesta especialmente en dos de los encastes más temidos y respetados del campo bravo. ¿Cuál es la ganadería con los toros más peligrosos de San Isidro? ¿Victorino Martín y Saltillo? Ambos son temidos por las figuras del toreo. Mientras que los de Saltillo pueden destacar por una agresividad más repentina o descastada en ocasiones, los Victorinos son conocidos por su inteligencia y exigencia constante. Por ello, algunos expertos consideran que los toros de Saltillo son más peligrosos por su agresividad repentina.

Ambos hierros representan dos formas distintas de entender el toro duro en la tauromaquia. Victorino es sinónimo de casta, inteligencia y exigencia constante, un toro que obliga al torero a mantener la precisión durante toda la lidia. Saltillo, por su parte, aporta un perfil más cambiante y de personalidad marcada, con una bravura compleja que puede volverse especialmente peligrosa en cualquier momento. Ambos encastes, Victorino (procedencia Albaserrada) y Saltillo, son considerados de los más complicados, exigentes y peligrosos del campo bravo, conocidos como corridas duras. No hay una respuesta única sobre cuál es más peligroso, ya que depende del comportamiento individual, pero se pueden diferenciar:

Saltillo: Es famoso por ser un toro con mucha personalidad, a menudo descrito como de una bravura compleja, con mucha movilidad y que puede resultar muy peligroso si se vuelve manso o busca los terrenos del torero. Son toros que suelen ser muy serios y agresivos de cara.

Victorino (Albaserrada): Conocidos por su «crianza exigente» y por revolucionar el toreo al exigir máxima atención. Suelen tener un comportamiento más homogéneo en cuanto a su exigencia: son bravos, pero suelen buscar mucho y tener una movilidad peligrosa, siendo muy astutos.

La coincidencia de estos encastes en el mismo serial refuerza la idea de un San Isidro especialmente duro, donde la verdad del toreo volverá a medirse en uno de los escenarios más exigentes del mundo taurino.

La combinación de estos encastes en un mismo serial refuerza la expectativa de una feria donde la técnica, el valor y la capacidad de resolución de los toreros serán puestos a prueba desde el primer pase. En este contexto, San Isidro vuelve a presentarse como el gran termómetro del toreo moderno, donde la bravura y el peligro no son solo parte del espectáculo, sino también el eje central de la competición taurina.

Un serial marcado por la máxima exigencia

La Feria de San Isidro 2026 en la plaza de toros de Las Ventas apunta a convertirse en uno de los ciclos más duros de los últimos años. La presencia de varias ganaderías históricamente exigentes refuerza la idea de un cartel donde la técnica, el valor y la capacidad de adaptación serán determinantes para los toreros.

Victorino Martín: el toro que mide al torero

La ganadería de Victorino Martín, de procedencia Albaserrada, vuelve a situarse como el gran referente del toro serio. Su prestigio no se basa únicamente en la dureza, sino en una combinación de casta, inteligencia y movilidad que exige una lidia muy depurada.

En la afición se repite una idea clara: los Victorinos no regalan nada. Son toros que obligan a pensar, colocarse con precisión y mantener la concentración durante toda la faena. Su comportamiento, a menudo exigente de principio a fin, los convierte en uno de los exámenes más completos del toreo actual.

Saltillo: personalidad, seriedad y peligro cambiante

La ganadería de Saltillo representa otro concepto de dificultad. Su encaste histórico es conocido por la personalidad marcada de sus animales y por un comportamiento que puede alternar momentos de bravura con fases de gran complicación.

Los aficionados describen a Saltillo como un toro menos previsible, capaz de generar situaciones de peligro repentino si pierde la fijeza o se orienta hacia el torero. Esa incertidumbre lo convierte en uno de los hierros más respetados por los aficionados más clásicos.

Saltillo se asocia a toros de respuesta inmediata, con capacidad para cambiar el ritmo de la lidia en segundos. Esa variabilidad es lo que los convierte en especialmente exigentes para el matador.

Dos formas de entender la dificultad

La comparación entre Victorino y Saltillo suele ser recurrente en el mundo taurino. Mientras el primero representa una exigencia constante, medida y de fondo, el segundo introduce un componente más imprevisible y reactivo. Ambos encastes coinciden en un punto clave: obligan al torero a estar siempre en su sitio, sin margen para la relajación.

La Quinta: complejidad técnica y toros de cuidado

La ganadería de La Quinta aporta un perfil distinto dentro del serial. Sus toros, especialmente los cinqueños, son descritos por la afición como complicados, exigentes y de comportamiento técnico.

La Quinta se asocia a una idea clara: no hay espacio para el error. Cada muletazo debe estar bien colocado, y cualquier desajuste puede condicionar por completo la faena.

Partido de Resina: la memoria del toro clásico y duro

La ganadería de Partido de Resina mantiene su prestigio entre los aficionados más puristas. Su origen histórico y su fidelidad a un tipo de toro serio y complicado la convierten en una referencia del encaste más clásico.

Se trata de animales que exigen respeto desde su salida al ruedo y que mantienen viva una forma de entender el toro basada en la dureza y la autenticidad.

San Isidro, el gran termómetro del toreo moderno

La feria de Las Ventas vuelve a consolidarse como el escenario donde se mide la verdad del toreo. En este contexto, la presencia de encastes como Victorino, Saltillo, La Quinta o Partido de Resina refuerza la idea de un ciclo especialmente exigente.