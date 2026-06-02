Rossy de Palma en ‘El Hormiguero’ habla sobre su nariz: «¿Por qué me culpan de algo que yo no he elegido?»

Este martes 2 de junio ha visitado El Hormiguero de Antena 3 una de nuestras actrices más internacionales y musa indiscutible de la moda. Rossy de Palma se ha sentado en el plató de Pablo Motos para charlar de sus ambiciosos proyectos, entre los que destaca el inminente estreno de Día de Caza. Se trata de un arriesgado y esperadísimo remake de la célebre cinta de Carlos Saura, La caza, que promete sorprender a los que la vieron hace años con una reinterpretación muy especial junto a Blanca Portillo y Carmen Machi.

Pablo Motos ha querido saber cómo vivió ella la alocada movida madrileña. La mallorquina dejó atrás a su familia y se mudó a la capital para formar parte de un grupo musical, Peor Imposible, que le permitió vivir «una adolescencia salvaje».

El 3 de julio se estrena ‘Día de caza’, la nueva película protagonizada por @rossydpalma #RossyDePalmaEH pic.twitter.com/9LkyD4ZNRn — El Hormiguero (@El_Hormiguero) June 2, 2026

Según ha contado la propia Rossy, no sabía ni dónde iba a dormir cada día, pero llevaba una agenda para apuntarlo todo. Algo que llamaba mucho la atención de Pedro Almodóvar, que más tarde se convirtió en su mentor.

Uno de los momentos más interesantes de la entrevista llegó cuando la invitada habló de su nariz y cómo, durante mucho tiempo, fue señalada por ella. «Que te vean ridículo es un problema de los demás, no tuyo», ha confesado la actriz.

«Cuando pasaba la gente, se quedaba… [mirándome], ahora ya no», ha reconocido Rossy de Palma, además de añadir que: «Nunca tuve sentido del victimismo, al contrario», explicó antes de lanzar una reflexión sobre las críticas recibidas: «¿Por qué me culpan de algo que yo no he elegido?».

«Todo eso me sirvió como un escudo para comprender mucha psicología, profundizar en el ser humano y comprender qué le pasa a esta gente. (…)

Ahora estoy contenta con la cantidad de mujeres y jóvenes que tienen peculiaridades parecidas a las mías».

Es muy curioso que, esa misma noche, en TVE, la directora Isabel Coixet habló en el programa Al cielo con ella de la estética en las mujeres y se refirió a Rossy de Palma: «La primera vez que la vi fue increíble. Era una cara asimétrica que yo quería fotografiar».