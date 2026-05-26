Pablo Motos a Barrancas, una de las hormigas de ‘El Hormiguero’: «¿Eres tonto o comes mierda?»

Dice el refrán que ‘la confianza da asco’, eso es lo que le pasa muchas noches a Pablo Motos con sus hormigas Trancas y Barrancas. Debajo de los muñecos se encuentran Damián Mollá y Juan Ibáñez, los humoristas que forman parte del núcleo duro de Motos desde que comenzaron a trabajar con él en la radio, siendo colaboradores de No somos nadie, su programa en la desaparecida M80 radio. De la confianza llegan momentos en los que se olvidan por completo de que están en directo ante millones de personas y se comportan como si de una conversación de amigos se tratase, algo que pasó durante la entrevista de Mónica Naranjo.

Tras hablar de Puzzles, su nuevo single, y de la gira Greatest Hits, las hormigas tomaron el control del programa para hacer su habitual sección, en la que consiguen sacar secretos de sus invitados. Este lunes se trató de un clásico como es: Romántico o grimoso. En ella, las hormigas van planteando situaciones de pareja muy especiales y buscaron saber la opinión tanto de Motos como de Mónica. Ambos, con unos carteles de mano, podían ir dejando claro si les parecía un gesto romántico o, por el contrario, algo que no era nada atractivo, por lo tanto, bastante grimoso.

Varias de las preguntas hicieron irritar al presentador, que con los comentarios de sus hormigas no podía entender en qué momento se les habían ocurrido situaciones tan locas como poner un váter doble en el baño para hacer las necesidades en pareja o dejar una «camiseta sudadilla» para que el otro pueda recordar nuestro olor.

Como es habitual en ellas, el nivel iba subiendo, comenzando por cosas más habituales como lesionarse la espalda por llevar a tu pareja en brazos, realizar juegos sexuales con ayuda de comida o utilizar cartas para abrir temas en la pareja con preguntas picantes.

Todas ellas, junto a la picardía de la invitada, iban sacando de sus casillas al presentador, que pedía a las hormigas que parasen de sacar temas escatológicos cada vez que tenían oportunidad. Lo que no esperaba Motos es que cambiasen por completo de tema, dejándole sin palabras con una de esas propuestas.

Tras hablar de sexo y todo tipo de temas, Barrancas se desmarcaba con un asunto «rural», tal y como lo anunciaba. «Regalarle a tu pareja un cerdo», así lo anunciaba y desde el público se escuchaban las primeras risas ante lo inverosímil que era.

Mónica Naranjo, sin dudarlo, levantó la paleta con la que dejó claro que le parecía un gesto romántico, pero Motos se quedaba completamente parado ante lo que acababa de escuchar. «¿Tú eres tonto o comes mierda?», le preguntaba sin rodeos y con cara de enfado, levantando los aplausos de los presentes.

Encima, al ver que a la cantante le parecía un gesto romántico, le terminó por explotar la cabeza. «¿Cuál es la idea, Barrancas?,» se esforzaba en intentar entender la lógica de esta pregunta. «Tú, que sabes que esto se va a emitir en directo, ¿cómo has llegado a esa pregunta?», insistía.

La hormiga se explicaba asegurando que al principio era todo muy bonito, puesto que el cerdo llegaría siendo muy pequeñito, pero que con el paso del tiempo se iría haciendo grande. Naranjo, que tiene un amigo con un cerdo como mascota, seguía encantada. Tras esta explicación, la hormiga aseguraba que primero tendrían un cerdo y después beicon.

Para intentar salir de esa situación, Motos aprovechó para recordar una historia de su infancia, en la que contó cómo tuvo un pollito al que su hermana y él criaron dándole vino y viviendo en un balcón de su casa.

La fiebre de los cerdos como mascota

Aunque pudiera parecer una broma, Barrancas no iba tan desencaminada y muchos famosos han optado por tener cerdos vietnamitas (con su color negro tan característico) como mascotas.

George Clooney con su cerdo Max fue uno de los primeros en sumarse a esta tendencia, pero después llegarían Paris Hilton, Elsa Pataki y Miley Cyrus. En España es conocido también que Eugenia Martínez de Irujo ha tenido dos: Pinchito y Bacon, ya fallecidos.