Pocas frases resumen mejor la idea de esperanza en tiempos difíciles como esta de Martín Lutero. «Incluso si supiera que mañana el mundo se haría pedazos, aún plantaría mi manzano». La reflexión del teólogo y filósofo alemán, repetida durante décadas en libros, discursos y redes sociales, se ha convertido en un símbolo universal de optimismo, resiliencia, fe y confianza en medio de la incertidumbre.

La cita es de Martín Lutero, una de las figuras religiosas más influyentes de la historia europea. Lutero inició en el siglo XVI la Reforma protestante tras enfrentarse de forma pública a la Iglesia católica y cuestionar la venta de indulgencias y avisar de otros abusos eclesiásticos.

La frase transmite la idea de que, incluso cuando el futuro parece perdido, seguir construyendo o creando tiene sentido, que nunca hay que rendirse. El manzano funciona como una metáfora de continuidad, esperanza y confianza en que la vida puede seguir adelante pese al miedo o a las amenazas externas.

La reflexión se popularizó profundamente durante el siglo XX, especialmente después de las dos guerras mundiales y en los grandes periodos de crisis social en Europa.

Una frase actual

La popularidad de esta frase ha ido creciendo enormemente en los últimos años debido a crisis mundiales como pandemias, guerras, incertidumbre económica y cambio climático. Muchas personas interpretan el plantar un manzano como una invitación a seguir construyendo proyectos a pesar de que las cosas no vayan bien.

Tanto psicólogos como filósofos destacan que el mensaje conecta a la perfección con la necesidad humana de encontrar sentido a las cosas, incluso cuando el futuro parece incierto o amenazante. El acto de plantar simboliza pensar a largo plazo, confiar en uno mismo y negarse a vivir paralizado por el miedo.

La frase de Lutero ha terminado convirtiéndose en una de las mejores reflexiones sobre la resistencia emocional y la esperanza. Porque cuando el mundo parece tambalearse y derrumbarse, todavía quedan razones y motivos para seguir plantando árboles.