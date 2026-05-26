Juan Pablo II: quién fue, su vida, sus visitas a España y por qué fue el Papa más viajero de la historia

Para quien viviera los años ochenta o noventa, la figura de Juan Pablo II era omnipresente. No hacía falta ser católico para reconocerlo. Estaba en televisiones, portadas, estadios, aeropuertos, encuentros con líderes mundiales y concentraciones masivas con jóvenes. En cierto modo, fue el primer Papa verdaderamente global, entendido en el sentido contemporáneo del término.

Y eso no ocurrió solo porque viajara mucho, aunque también. Su historia personal pesaba. Venía de una Polonia devastada por la guerra, había vivido bajo el nazismo y después bajo el comunismo, y llegó al Vaticano en uno de los momentos más tensos de la Guerra Fría. No era simplemente un líder religioso. Era un personaje con un peso político y simbólico poco habitual.

Quién fue Juan Pablo II: biografía y origen polaco

Se llamaba Karol Józef Wojtyła y nació el 18 de mayo de 1920 en Wadowice, Polonia. Su infancia no fue precisamente amable. Su nacimiento en Wadowice en 1920 y juventud bajo el nazismo

Perdió a su madre siendo todavía niño, después murió su hermano mayor. Más tarde falleció también su padre. Es difícil no pensar que esa cadena de pérdidas moldeó parte de su carácter. La biografía de Wojtyła no tiene mucho de vida cómoda.

Cuando Alemania invadió Polonia en 1939, su mundo terminó de romperse. Los nazis ocuparon el país con una brutalidad conocida. Wojtyła trabajó en una cantera y en una fábrica química para evitar la deportación forzosa. No era una elección vocacional precisamente; era supervivencia.

Mientras tanto seguía estudiando como podía. Participó en círculos culturales clandestinos y se fue acercando a su vocación religiosa en un entorno donde cualquier actividad de ese tipo implicaba riesgo real.

Su vocación sacerdotal y carrera como obispo y cardenal

Terminada la guerra, siguió el camino sacerdotal de forma plena.

Fue ordenado sacerdote en 1946 y enviado a ampliar estudios en Roma. Desde muy pronto destacó por algo que luego sería una constante: no encajaba del todo en el molde clásico del clérigo de despacho.

Le interesaban la filosofía, la literatura, el pensamiento ético. Trabajó con universitarios, caminaba con grupos juveniles, esquiaba, hacía excursiones. Tenía un perfil intelectual, sí, pero con bastante vida fuera del protocolo eclesial.

En 1958 llegó su nombramiento como obispo auxiliar de Cracovia. Seis años después ya era arzobispo. En 1967 Pablo VI lo convirtió en cardenal.

Cómo fue elegido Papa en 1978: el primer Papa no italiano en 455 años

El año 1978 fue una auténtica anomalía vaticana. Murió Pablo VI, se eligió a Juan Pablo I. Y apenas 33 días después, Juan Pablo I falleció inesperadamente.

Eso obligó a un segundo cónclave en cuestión de semanas. El 16 de octubre, el elegido fue Wojtyła. La sorpresa fue mayúscula.

No solo porque fuera polaco. Es que el Vaticano llevaba más de cuatro siglos eligiendo papas italianos. Desde Adriano VI, en 1522, nadie ajeno a Italia había alcanzado el cargo.

En plena Guerra Fría, un Papa del Este tenía una carga política inevitable.

El atentado de Juan Pablo II en 1981: quién lo disparó y por qué sobrevivió

El 13 de mayo de 1981 pudo terminar todo, literalmente.

Mehmet Ali Ağca y los tres disparos en la Plaza de San Pedro

Juan Pablo II saludaba a los fieles en la Plaza de San Pedro, en uno de esos recorridos abiertos tan habituales en su pontificado, cuando Mehmet Ali Ağca disparó. Fueron varios tiros, tres impactos alcanzaron al Papa.

Las heridas eran gravísimas. Abdomen, brazo, mano. Durante horas, la situación fue extremadamente delicada.

Sobrevivió por una combinación de intervención médica urgente y, según él mismo siempre sostuvo, protección providencial ligada a la Virgen de Fátima.

El atentado generó durante años un enorme campo de teorías: posibles conexiones soviéticas, implicaciones geopolíticas, conspiraciones cruzadas. Algunas hipótesis circularon con fuerza, aunque nunca quedaron cerradas de forma plenamente concluyente para el imaginario colectivo.

La visita al asesino en la cárcel y el perdón

Dos años después ocurrió una de esas escenas que fijan una imagen pública para siempre. Juan Pablo II visitó a Ağca en prisión. Hablaron a solas, lo perdonó.

Se puede analizar desde la fe, desde la comunicación política o desde la dimensión humana, pero la escena fue potentísima en cualquiera de esos planos.

No era una abstracción moral. Era el hombre que había intentado matarlo.

Juan Pablo II y España: sus 5 visitas apostólicas

España ocupó un lugar bastante especial en su agenda internacional.

La histórica primera visita de 1982

La de 1982 fue histórica por definición: el primer Papa visitando España.

Nueve días. Dieciocho ciudades, una barbaridad logística incluso hoy.

Madrid, Toledo, Salamanca, Zaragoza, Barcelona, Valencia, Sevilla, Granada, Santiago… la lista parece más una gira presidencial agotadora que un viaje pastoral clásico.

La consagración de la Catedral de la Almudena en 1993

En 1993 regresó con una agenda más concentrada. Madrid fue protagonista por la consagración de la Almudena, un acto muy esperado en la capital.

Luego Andalucía, con parada en El Rocío.

La despedida en Cuatro Vientos en 2003

Su última visita, en 2003, tuvo un tono distinto. Se veía el desgaste físico. Muchísimo.

La enfermedad había cambiado completamente su presencia pública, pero seguía empeñado en mantener el contacto directo.

Juan Pablo II y el fin del comunismo en Polonia

Su elección como Papa tuvo un efecto psicológico demoledor para el bloque soviético, especialmente en Polonia. Un compatriota ocupando uno de los cargos simbólicos más poderosos del mundo alteraba muchas percepciones internas.

La visita de 1979 a Polonia fue decisiva. Las movilizaciones masivas mostraron que existía una fuerza social alternativa al aparato comunista.

La muerte de Juan Pablo II en 2005 y su beatificación y canonización

Murió el 2 de abril de 2005. Su deterioro llevaba tiempo siendo visible y casi dolorosamente público. Parkinson, limitaciones físicas severas, dificultades para hablar. El mundo asistió a esa fragilidad en directo durante años.

Benedicto XVI lo beatificó en 2011.

Francisco lo canonizó en 2014.

El legado de Juan Pablo II: el Papa más viajero de la historia

El dato es contundente: 104 viajes internacionales. Ningún otro Papa ha llegado a esa cifra.

Lo verdaderamente importante es que redefinió el papel del pontífice. Antes, el Papa seguía siendo una figura bastante estática. Después de Juan Pablo II, se convirtió en un líder global físicamente presente.

Viajó a países donde un Papa nunca había estado. Habló con jóvenes como ningún pontífice anterior. Usó la imagen pública con una naturalidad inédita.