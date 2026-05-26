Feijóo dice que «lo único que sube tanto como el precio de la vivienda son los casos de corrupción del sanchismo»

Alberto Núñez Feijóo ha asegurado en Sevilla que «lo único que sube tanto como el precio de la vivienda son los casos de corrupción del sanchismo» y cree que es hora de «abrir las ventanas al cambio» a pesar de que los socios sigan apoyando al «Gobierno más sucio de la democracia».

«Llegaron hace 8 años diciendo que iban a limpiar España de corrupción y hoy nuestro país tiene el Gobierno más corrupto de los 48 años de democracia y lo verdaderamente grave es que nos acostumbremos a vivir en esta decadencia», ha criticado.

El presidente del Partido Popular cree que «las familias merecen que el gobierno se ocupe más del IVA y menos del UCO y de la UDEF». El líder popular considera que la agenda de un Gobierno debe ser la de solucionar los problemas de la ciudadanía y «no la agenda de tribunales». Sin embargo, «lamentablemente llevamos ya varios meses en los que en cualquier medio de comunicación las primeras noticias son corrupción, y más corrupción», ha lamentado. «Los españoles se están familiarizando con el Código Penal.

Feijóo piensa que «no es normal que vayamos a uno o más escándalos por día y que midamos la actualidad por los delitos que describen los medios de comunicación». «Es evidente que estamos perdiendo la reputación como país sólido y país decente», ha zanjado.

El líder de la oposición también ha cargado contra los socios, sobre los que piensa que tienen «un mal concepto de sus votantes»: «Si se creen que sus votantes no tienen criterio y están dispuestos a cubrir la corrupción y el escándalo permanente, se están equivocando».

No obstante, también se ha reconocido estar atento a los siguientes pasos: «De momento, están diciendo que quieren un gobierno limpio, pero no concuerda con sus actos».

La vivienda: una prioridad para el PP

Desde una promoción de vivienda pública, Feijóo sigue su hoja de ruta para vender gestión y «una alternativa» al Gobierno de Sánchez. El líder popular ha descrito que el modelo de la capital andaluza es una alternativa a la que considera una gestión fallida del Ejecutivo: «La política intervencionista de vivienda del Gobierno ha sido un desastre sin paliativos, un fracaso.»

Ha recordado que hace ocho años, cuando Sánchez llegó al poder, «la vivienda era el problema número 16» para los españoles «y hoy es el número uno». El popular ha criticado que el precio de la vivienda suba el doble que los salarios y que los jóvenes sean cuartos por la cola en tiempo de emancipación de toda la UE.

La propuesta del PP pasa por construir un millón de viviendas en la próxima legislatura, reducir los tiempos de tramitación de licencias de nueve a tres meses y aprobar una ley antiocupación «bloqueada desde hace dos años en el Congreso». Para los jóvenes, ha anunciado rebajas fiscales que incluyen bajar el IVA para vivienda nueva del 10 al 4%. «Con Sánchez, alquilar es imposible y comprar es un privilegio», ha resumido.