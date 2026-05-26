Page exige elecciones o moción de confianza: «El PSOE está en el momento de mayor riesgo de la democracia»

Emiliano García-Page, presidente de Castilla-La Mancha, ha asegurado este martes que el Gobierno de Pedro Sánchez, tras la imputación del ex presidente, José Luis Rodríguez Zapatero, debería someterse a una cuestión de confianza o convocar elecciones generales. Además, el dirigente socialista ha avisado, en declaraciones desde Toledo, de que su partido está en el «momento de mayor riesgo» de toda la democracia.

Page, presidente castellanomanchego, ha considerado que la imputación de Rodríguez Zapatero por blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal, en el denominado caso Plus Ultra, es «una prueba enorme» para el partido y sobre todo para quienes han depositado «mucha confianza en demasiadas personas», grupo en el que dice encontrarse.

«Pienso que este es el momento de mayor riesgo para el PSOE en toda la democracia. Y es muy difícil que no estemos profundamente preocupados», ha aseverado García-Page, que ha añadido que más que preocupados, los socialistas pueden estar «enormemente decepcionados» con un caso más de corrupción que acorrala a la formación liderada, en la actualidad, por Pedro Sánchez.

García-Page confía en que la situación de Rodríguez Zapatero «se pueda aclarar en lo personal» y le ha deseado «lo mejor», aunque ha considerado que esta situación no se puede ver «como un hecho aislado», sino que ya lleva «mucho tiempo en el que un escándalo tapa a otro».

Por ello, ha recordado que hace más de un año, en una reunión del Comité Federal de su partido, pidió que el Gobierno central se sometiera a una cuestión de confianza o convocara elecciones generales, un planteamiento que ha reiterado y ha defendido al argumentar que los socialistas deben «poner el interés de España por encima del interés» del partido y que si hace eso, «también está haciendo lo que más le conviene».

Ha rememorado que en aquel momento dijo que «prolongar la agonía perjudicaba a la inmensa mayoría, aunque pudiera beneficiar a unos pocos», pero ha añadido que en la situación actual «prolongar la agonía ya ni siquiera a unos pocos les puede beneficiar».

González también pide elecciones

La de Page no es la única petición de convocatoria de elecciones generales a Sánchez proveniente de un reputado socialista. Felipe González, presidente del Gobierno entre 1982 y 1996, exigió el lunes comicios anticipados como resultado a la imputación de José Luis Rodríguez Zapatero. González, además, desaconsejó al Partido Popular una moción de censura contra el Gobierno.

«Debería haber elecciones, es la primera vez que lo digo. Debería haberlas este año», señaló Felipe González, que también ha lamentado la imputación de Rodríguez Zapatero, subrayando que se debe respetar su presunción de inocencia. «Para Zapatero me parece absolutamente indiscutible», comentó al respecto.

El ex presidente reconoció sentirse «abrumado» por la imputación de Zapatero por parte de José Luis Calama, juez de la Audiencia Nacional. «Nos afecta como país, como partido y como personas; me abruma realmente. Vamos a ver cómo sigue la investigación», explicó.