Cañadas discute a Prohens el fin de los acuerdos Vox-PP en Baleares: «De eso, nada»
El PP da por cumplidos todos los acuerdos firmados con los de Abascal para los Presupuestos de 2025
La portavoz de Vox en Baleares, Manuela Cañadas, le ha recordado este martes a Marga Prohens el acuerdo firmado hace un año entre PP y Vox para hacer posibles los Presupuestos autonómicos de 2025. A Cañadas no parece haberle gustado que ayer mismo el portavoz popular, Sebastià Sagreras, anunciara públicamente que el PP daba por cumplidos los acuerdos con Vox. Algo que OKBALEARES adelantó que sucedería de esta forma el pasado 11 de mayo. Cañadas le ha dicho a Prohens que «de eso, nada». Prohens ni se ha inmutado ni le ha respondido.
La portavoz de Vox le ha recordado a Prohens uno de los puntos del acuerdo presupuestario firmado hace un año que no se ha cumplido: la elaboración de planes de retorno a sus países de los menores extranjeros no acompañados tutelados por los consells insulares.
La presidenta ha señalado que la mayoría de estos menores son argelinos y mantienen un contacto directo con sus familias. Pese a que su voluntad sería que pudieran realizarse más retornos -como sucedió con cinco menores recientemente-, ha admitido que es una cuestión que corresponde al Gobierno.
«La consellera Estarellas se reunió a finales del año pasado con la embajada de Argelia en España para tratar esta cuestión, pero evidentemente, como nos dejaron claro, cualquier acuerdo sobre los retornos corresponde al Gobierno», ha apuntado.
«El Ministerio del Interior sí que ha hecho efectivo el retorno de cinco menores, lo que demuestra que si hay voluntad, existen mecanismos de retorno», ha añadido.
Prohens ha dicho que no permitirá que haya menores «que vengan con la intención de vivir dos años tutelados, en muchos casos sin voluntad de integrarse ni de estudiar, solo para acceder a la renta de emancipación».
Toda esta respuesta se ha basado en la falta de competencias del Govern para resolver la situación de los menas. Respecto a la reivindicación de que el pacto no está cumplido, la jefa del Ejecutivo balear no se ha molestado en responder. Es un hecho consumado.