El PP dará por cumplido su acuerdo con Vox en Baleares con la aprobación este martes de la ley ómnibus

«Cuando en el pleno de este martes queden aprobadas la ley ómnibus y todas las enmiendas pactadas, quedarán cumplidos los acuerdos parlamentarios entre los grupos del Partido Popular y el de Vox para los Presupuestos del año 2025». Con estas palabras, el portavoz del PP en el Parlament balear, Sebastià Sagreras, confirmaba este lunes el primer paso de lo que adelantó en exclusiva OKBALEARES el pasado 11 de mayo: liquidar el pacto con Vox en junio y fijar el desmarque con los de Santiago Abascal a partir de septiembre.

La única variable que se ha dado según lo previsto es que la liquidación del pacto con Vox se ha adelantado una semana. No será en junio, sino cinco días antes. El PP ha visto la posibilidad de acelerar el debate y aprobación de la ley ómnibus a este martes (una semana antes de los cálculos iniciales) y se produce un adelanto.

El PP balear de Marga Prohens ansiaba sentirse con las manos libres para poder encarar este periodo de precampaña electoral que llevará a los ciudadanos de Baleares a las urnas el 23 de mayo de 2027. De hecho, los populares ya dieron el pasado sábado el pistoletazo de salida a su precampaña con la celebración del Congreso Regional que reiteró la confianza en Prohens como líder de la formación en las Islas.

Una vez aprobada este martes la ley ómnibus, antes de las vacaciones parlamentarias, la propia Prohens anunciará que ha cumplido todos los compromisos con Vox que la hicieron presidenta y que le permitieron aprobar los Presupuestos de 2024 y 2025. A partir de ese momento, el PP balear activará la maquinaria electoral en la que se esforzará en marcar distancias con el partido de Santiago Abascal: «A partir de septiembre, el Govern seguirá su rumbo con sus propuestas y a su ritmo», afirman fuentes del entorno de la presidenta del Govern.

Tras este momento decisivo, las vacaciones en el Parlament supondrán el vacío necesario para rearmarse. En septiembre, con la reanudación del periodo de sesiones, Prohens ya no disimulará que volver a depender de Vox no será su predilección si vuelve a gobernar una legislatura más.

Sin embargo, con el pacto caducado y cumplido, fuentes de la Conselleria de Economía y Hacienda adelantan a OKBALEARES que el Govern de Prohens cumplirá en otoño con su obligación de presentar a la Cámara una Ley de Presupuestos para 2027, aun a sabiendas de que no tendrá a nadie que les dé el apoyo suficiente para que fructifiquen. De hecho, en menos de un mes, el conseller de Economía dará la orden a todos los consellers para que empiecen a elaborar sus presupuestos por departamentos.

Los Presupuestos de 2027 no serán el único cadáver que quedará en el camino. El fin del pacto dejará sin cumplir dos compromisos: la Ley Agraria y la Ley de Costas. Ambas normativas son muy esperadas por los sectores económicos afectados y por ello aún hay esperanzas de que al menos la Ley Agraria salga adelante.

Las ganas de finiquitar el acuerdo con Vox y la futura actitud de Prohens han quedado evidenciadas en los dos últimos plenos del Parlament. En ambas ocasiones, la presidenta del Govern se ha referido a Vox recurriendo al «deben decidir si son parte del cambio o están para bloquear el cambio». Ha sido el inicio del camino, la advertencia a Vox de que Prohens da el pacto con Le Senne, Cañadas, Abascal y compañía por totalmente amortizado.