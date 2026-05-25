Hallan el cadáver de un hombre en avanzado estado de descomposición en una zona boscosa de La Bonanova

Hallan el cadáver de un hombre en estado avanzado de descomposición en La Bonanova de Palma. El cuerpo fue localizado en una zona boscosa de difícil acceso situada en las inmediaciones del centro educativo británico Queen’s College, en la calle Joan de Saridakis, una de las áreas residenciales más exclusivas de la capital balear.

El hallazgo se produjo cuando un excursionista que realizaba una ruta por la zona forestal encontró el cadáver y dio aviso inmediato a los servicios de emergencia. El cuerpo presentaba un avanzado estado de descomposición, lo que apunta a que la muerte se habría producido hace un periodo de tiempo aún por determinar.

Hasta el lugar se desplazaron varias patrullas de la Policía Nacional, que procedieron a acordonar la zona y activar el protocolo de investigación. Posteriormente, agentes del Grupo de Homicidios asumieron las diligencias para esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

En una primera inspección ocular, según fuentes oficiales, los investigadores no han encontrado indicios de violencia ni restos de sangre en el lugar del hallazgo. Este hecho ha llevado a los agentes a trabajar, de momento, con la hipótesis de una posible muerte por causas naturales o accidental, sin descartar otras líneas de investigación.

El cadáver correspondería, según las primeras estimaciones, a un varón de más de 50 años, aunque por el momento no ha podido ser identificado. No constan denuncias recientes por desaparición que coincidan con las características del fallecido, lo que complica las labores de identificación.

Está previsto que en las próximas horas se practique la autopsia en el Instituto de Medicina Legal de Palma, un análisis clave para determinar la causa exacta de la muerte y el tiempo aproximado transcurrido desde el fallecimiento. La Policía Nacional mantiene abierta la investigación a la espera de los resultados forenses que permitan esclarecer lo ocurrido.