Tenía a dos protagonistas con Oscar, pero fue un fracaso: ahora, HBO resucita el legado de Frankenstein

Casi hemos entrado en el ecuador del 2026 y, aunque los números del terreno de la exhibición cinematográfica todavía no son lo suficientemente esperanzadores, lo cierto es que la cartelera anual está teniendo bastantes alegrías. Algunas esperadas, de la talla de los fenómenos comerciales de Michael y El diablo viste de Prada 2 y otras sorprendentes, como El drama o Hoppers. Incluso en España hemos tenido nuestro propio triunfo económico, gracias a una Torrente Presidente que ha cosechado 21 millones de euros en el patio de butacas patrio. Pero desgraciadamente, también existe otra cara de la moneda peyorativa dentro del box office. Una que acaba de estrenarse hace nada en HBO Max, buscando la redención popular del streaming: La novia, con Jessie Buckley y Christian Bale en la piel de la criatura de Frankenstein, ya está disponible para los suscriptores de la plataforma propiedad de Warner Bros.

La segunda cinta como directora de Maggie Gyllenhaal aterrizó el pasado mes de marzo en los cines. El reclamo era evidente y se podía ver nada más echarle un vistazo al cartel principal. Por un lado estaba Buckley, quien acababa de llevarse la estatuilla dorada con Hamnet (2025) y, por otro, el también oscarizado actor de El caballero oscuro, formando un tándem fantástico que ahora busca recuperar la gloria perdida en HBO en un remake de La novia de Frankenstein, el clásico de terror de James Whale en 1935. Sin embargo, el rostro de sus estrellas interpretativas no bastó y ¡La novia! sólo recaudó 24 millones de dólares, generándole pérdidas al estudio por valor de 90 millones.

Por suerte, a esta reinvención moderna le queda la oportunidad de paliar el descalabro de la gran pantalla con un buen desempeño en HBO, donde en estos instantes, ¡La novia! del monstruo de Frankenstein ocupa la primera posición del top 10 del contenido más visto.

HBO Max estrena ‘¡La novia!’: el remake que reinventa el mito de Frankenstein

La sinopsis oficial nos ubica en el Chicago de los años 30, una época de convulso cambio social en el que el monstruo de Frankenstein termina consiguiendo lo que siempre había querido: una compañera sentimental. Con la ayuda de la Dra. Euphronius, el moderno Prometeo le devuelve la vida a una mujer asesinada, lo que termina desencadenando un romance caótico y una persecución policial sin límites.

Aparte de la presencia protagónica de la actriz irlandesa y el actor galés, ¡La novia! configura su reparto con toda una serie de rostros conocidos en la primera línea de Hollywood. Peter Sarsgaard, Penélope Cruz, Annette Bening, Jake Gyllenhaal y John Magaro cierran el elenco secundario principal.

En la redacción del presente artículo, la película de Gyllenhaal supera en visualizaciones a otros proyectos de la plataforma como La sustancia, Cumbres borrascosas, Ferrari y El sacrificio de un ciervo sagrado.

La revisión buscaba corregir la ausencia del personaje femenino, el cual aparecía en los últimos cinco del filme de 1935, sin desarrollo ni voz ni mente propia. La resurrección de Buckley es, en cambio, una compensación que pone el consentimiento en el centro del relato.

¿Por qué fracasó en cines?

No existe una sola razón que pueda explicar la derrota de ¡La novia! en cines. Pero uno de los principales problemas fue venderla como un proyecto blockbuster y tener un presupuesto demasiado ambicioso para ser, en realidad, una historia de nicho profundamente artística. Si a eso se le suma la saturación existente con la reciente Frankenstein de Guillermo del Toro y el gran grueso de reseñas negativas, el resultado parecía desde luego abocado al fracaso.

No obstante, superadas las barreras comerciales, puede que esta pareja de Bonny & Clyde monstruosos encuentre en HBO Max el nido de amor perfecto para ganarse el cariño del público.