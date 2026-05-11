La moda vence a los videojuegos: ‘El diablo viste de Prada 2’ deja KO a ‘Mortal Kombat 2’ en la taquilla

El calendario cinematográfico de abril y mayo ha traído a las salas, las tres tendencias más relevantes de la industria audiovisual: el biopic musical de Michael, la secuela tardía El diablo viste de Prada 2 y la adaptación del mundo de las consolas, Mortal Kombat 2. Dicha irrupción de producciones está logrando unos números financieros positivos y esperanzadores para la taquilla, aunque incluso en esta lucrativa fiesta para los estudios existen ganadoras y vencidas, y por el momento, el regreso de Meryl Streep y Anne Hathaway ha dejado KO al sangriento videojuego de lucha.

Los datos del seguimiento de David Frankel ya fueron extraordinariamente buenos en su estreno. Pero en el reciente fin de semana, El diablo viste de Prada 2 se ha mantenido firme, aunando otros 43 millones de dólares en una caída de sólo el 44% respecto a su aterrizaje en el patio de butacas. La vuelta de la revista Runway acumula 433 millones a partir de 100 millones de presupuesto, siendo ya para Disney un filón económico de garantías que supera los ingresos de la primera parte. Dos décadas después de la proyección en cines de la cinta original, la expectación con aquel relato de culto se ha manifestado en la asistencia masiva a los cines, apoyada por la opinión generalizada de una prensa especializada que ha visto en ella la ejecución de una continuación de premisa interesante, centrada en la crisis de los medios impresos y el periodismo.

‘El diablo viste de Prada 2’ se impone a ‘Mortal Kombat 2’

Por su parte, Mortal Kombat 2 no ha tenido un mal desempeño en su estreno el pasado viernes 8 de mayo. La secuela, aupada por la participación de la estrella de The Boys, Karl Urban, ha debutado con 63 millones de dólares en todo el mundo. Eso sí, de ellos, 23 han sido fuera de las fronteras yankees. Representando de dicha forma el gran hándicap comercial del filme dirigido por Simon McQuoid y producido por Warner Bros.

A la última versión cinematográfica del videojuego tampoco le ha ayudado la acumulación de críticas que ni la dilapidaban, ni hablaban demasiado bien de ella. Sumada a la pobre recepción de la prensa especializada que sufrió la anterior entrega.

A Mortal Kombat 2 le ha tocado bailar con dos trasatlánticos comerciales del tamaño de El diablo viste de Prada 2 o una Michael que se ha convertido este fin de semana en el biopic musical más taquillero de la historia en suelo estadounidense, acumulando un box office total de 577 millones de dólares.

Otra ventana sin grandes rivales

La mejor noticia para estas tres líderes actuales de la taquilla es que el próximo fin de semana todavía no habrá un estreno comercial a la altura del reclamo del juego de lucha, la presencia de Streep y Hathaway o el ritmo imparable de Michael Jackson.

Por contra, el 21 de mayo llega The Mandalorian & Grogu y el 29, Robert Pattinson y Zendaya estrenarán The Drama. ¿Conseguirá El diablo viste de Prada 2 alcanzar los 500 millones de dólares? ¿Remontará Mortal Kombat 2 sus números? ¿Cuál es el techo real de Michael? La competencia brutal de la cartelera es, sin duda, una muestra positiva sobre la posible y futura recuperación de la asistencia a los cines.