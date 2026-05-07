‘The Boys’ dará el salto a los cines: el episodio final se proyectará en las salas por tiempo limitado

Hace algunas décadas, la industria del entretenimiento mantenía una rigurosa frontera profesional en el campo actoral: una estrella de la televisión no era considerada un actor «de verdad». Dicha diferenciación tenía todo el sentido del mundo, pues en los comienzos de la ficción televisiva, la calidad de las narrativas de la pequeña pantalla difería enormemente de la espectacularidad y el buen hacer del lenguaje cinematográfico. Sin embargo, tras los años dorados de las series a finales de los 90 y el actual cambio de paradigma vinculado al streaming, el patio de butacas y los maratones de infinitas temporadas ya se dan la mano en una equiparación de estatus inédita hasta ahora en la meca del celuloide. Por ello, en los últimos tiempos hemos sido testigos de cómo la presente sinergia ha alcanzado estrategias colaborativas que entremezclan ambos mundos. ¿La última? El capítulo final de la quinta temporada de The Boys se proyectará en cines por tiempo limitado.

Partiendo de la línea de cómics homónima creada por Garth Ennis y Darick Robertson, The Boys dio el salto a Prime Video en 2019. Desde su irrupción fue un éxito total, coincidiendo de alguna forma con esa teoría de la postmodernidad donde se explica que los géneros, antes de agotarse, terminan satirizándose y alcanzando el grado de parodia. Porque la serie de Amazon es una ridiculización sin tapujos de algunos de los superhéroes más famosos de la casa de las ideas y DC. Pero esta crítica no pasa de puntillas sobre la temática, riéndose sólo de los arquetipos. The Boys es un espejo deformado de la industria del entretenimiento y de la mercantilización total, más allá de los cines, de propiedades intelectuales como el UCM (Universo Cinematográfico de Marvel).

Eso sí, toda historia tiene un final y conforme cuentan varios medios norteamericanos, el desenlace de Carnicero y compañía en su batalla contra Patriota y sus acólitos podrá verse en cines poco antes de su estreno en Prime.

El desenlace de ‘The Boys’ bien merece una proyección en cines

The series finale of ‘THE BOYS’ will be released in 4DX theaters on May 19. pic.twitter.com/Zwd4mW15kb — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) May 5, 2026

Uno de los primeros medios en hacerse eco de la noticia fue Discussing Film, la cual compartía el cartel oficial donde se anticipa el evento. En la imagen vemos a un Patriota de espaldas con los ojos preparados para lanzar su amenazante rayo láser. La instantánea también nos revela el formato de la proyección (4DX) y el día en el que podrá verse en las salas norteamericanas: el 19 de mayo.

El 4DX buscará llevar la experiencia cinematográfica de la despedida de la serie al siguiente nivel, con movimiento de butacas, efectos de viento y agua, olores y juegos de luces varios. Así que, conociendo la brutalidad sin tapujos de la IP, la visceralidad de sus secuencias podría alcanzar el clímax definitivo de repugnancia perpetrado nunca antes por una serie.

El octavo y último episodio se estrenará en Prime Video el próximo 20 de mayo. Desgraciadamente, se desconoce si en España el adiós de The Boys tendrá un paso similar en cines.

Una temporada floja que debe remontar en sus dos episodios restantes

Ayer, la quinta temporada de The Boys lanzó su sexto episodio, dejando un tanto fría a buena parte de la audiencia. El desenlace no está siendo tan espectacular ni arriesgado como la serie nos venía acostumbrando, añadiendo a su conjunto de defectos, el desarrollo de una historia general y subtramas que se sienten repetitivas. Los arcos evolutivos de la mayoría de personajes están estancados y sólo la brutalidad y la valentía de un enfrentamiento final podrán terminar declinando si este es otro serial deficiente en su desenlace o si, en cambio, el show creado por Evan Golbberg, Seth Rogen y Eric Kripke alcanza la siempre difícil tarea de marcar un cierre capitular digno y coherente con su espíritu gamberro y políticamente incorrecto.